60% учителей не видят проблем с буллингом в школах

Исследователи НИУ ВШЭ в своем «Мониторинге экономики образования» в России за 2020–2021 гг., опираясь на данные опросов, пишут, что проблема угроз и издевательств школьников друг над другом, включая виртуальный буллинг, в России не решена. В опросах участвовали 8500 учителей из всех федеральных округов. По мнению 2% опрошенных, справиться с буллингом в российских школах вообще невозможно. 35% полагают, что побороть его можно лишь частично. 36% учителей утверждают, что такой проблемы вообще нет, а 26% респондентов сказали при опросе, что их учебные заведения уже справились с буллингом. Авторы мониторинга считают, что это социально одобряемые ответы.