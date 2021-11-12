60% учителей не видят проблем с буллингом в школах

60% учителей не видят проблем с буллингом в школахЭксперты ВШЭ считают, что в школьную травлю может быть вовлечено до 45% учеников
Исследователи НИУ ВШЭ в своем «Мониторинге экономики образования» в России за 2020–2021 гг., опираясь на данные опросов, пишут, что проблема угроз и издевательств школьников друг над другом, включая виртуальный буллинг, в России не решена. В опросах участвовали 8500 учителей из всех федеральных округов. По мнению 2% опрошенных, справиться с буллингом в российских школах вообще невозможно. 35% полагают, что побороть его можно лишь частично. 36% учителей утверждают, что такой проблемы вообще нет, а 26% респондентов сказали при опросе, что их учебные заведения уже справились с буллингом. Авторы мониторинга считают, что это социально одобряемые ответы.
В другом исследовании ВШЭ 2021 г., посвященном этой проблеме («Буллинг в российских школах»), говорится, что в «школьную травлю» бывает вовлечено от 4% (выступают в роли жертвы или агрессора в физической травле) до 45% учеников (вовлечены в словесную травлю или выступают в качестве свидетеля) – разница лишь в том, является она физической или словесной. Для исследования проводился опрос 871 ученика школ. Мальчики склонны к частой травле, а девочки – к периодической, говорится в этом исследовании. Наибольшую часть «группы риска» составляют ученики средней школы, в частности 7‑х и 8‑х классов, пишут эксперты ВШЭ.
Доля детей предподросткового и подросткового возраста, которые в той или иной форме сталкивались с унижениями в социальных сетях, как минимум в роли наблюдателя, не опускается ниже 50%, говорит эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев.
Чаще всего жертвами буллинга становятся дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, представители национальных меньшинств и отстающие ученики, пишут авторы «Мониторинга экономики образования».
Школы стараются избавиться от учеников, которые не справляются с программой, нарушают дисциплину, и заинтересованы только в хороших учениках, приводится в этом же исследовании мнение опрошенных родителей. Учителя демонстрируют позитивное отношение к школьникам другой национальности, отстающим ученикам, детям с особенностями здоровья или из неблагополучных семей. 83,3% педагогов не считают, что такие школьники создают негативную атмосферу. При этом эксперты ВШЭ и в этом случае не исключают высокую вероятность социально ожидаемых ответов на данный вопрос.
Эксперт Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова считает, что в детях и подростках нужно развивать эмпатию и популяризировать внимательное отношение к сверстникам. Такое поведение должно становиться поощряемым, говорит она.