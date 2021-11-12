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Общество

60% учителей не видят проблем с буллингом в школах

Эксперты ВШЭ считают, что в школьную травлю может быть вовлечено до 45% учеников
Анна Киселева
Доля детей предподросткового и подросткового возраста, которые в той или иной форме сталкивались с унижениями в социальных сетях, как минимум в роли наблюдателя, не опускается ниже 50% / Getty Images

Исследователи НИУ ВШЭ в своем «Мониторинге экономики образования» в России за 2020–2021 гг., опираясь на данные опросов, пишут, что проблема угроз и издевательств школьников друг над другом, включая виртуальный буллинг, в России не решена. В опросах участвовали 8500 учителей из всех федеральных округов. По мнению 2% опрошенных, справиться с буллингом в российских школах вообще невозможно. 35% полагают, что побороть его можно лишь частично. 36% учителей утверждают, что такой проблемы вообще нет, а 26% респондентов сказали при опросе, что их учебные заведения уже справились с буллингом. Авторы мониторинга считают, что это социально одобряемые ответы.

В другом исследовании ВШЭ 2021 г., посвященном этой проблеме («Буллинг в российских школах»), говорится, что в «школьную травлю» бывает вовлечено от 4% (выступают в роли жертвы или агрессора в физической травле) до 45% учеников (вовлечены в словесную травлю или выступают в качестве свидетеля) – разница лишь в том, является она физической или словесной. Для исследования проводился опрос 871 ученика школ. Мальчики склонны к частой травле, а девочки – к периодической, говорится в этом исследовании. Наибольшую часть «группы риска» составляют ученики средней школы, в частности 7‑х и 8‑х классов, пишут эксперты ВШЭ.

Доля детей предподросткового и подросткового возраста, которые в той или иной форме сталкивались с унижениями в социальных сетях, как минимум в роли наблюдателя, не опускается ниже 50%, говорит эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Чаще всего жертвами буллинга становятся дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, представители национальных меньшинств и отстающие ученики, пишут авторы «Мониторинга экономики образования».

Школы стараются избавиться от учеников, которые не справляются с программой, нарушают дисциплину, и заинтересованы только в хороших учениках, приводится в этом же исследовании мнение опрошенных родителей. Учителя демонстрируют позитивное отношение к школьникам другой национальности, отстающим ученикам, детям с особенностями здоровья или из неблагополучных семей. 83,3% педагогов не считают, что такие школьники создают негативную атмосферу. При этом эксперты ВШЭ и в этом случае не исключают высокую вероятность социально ожидаемых ответов на данный вопрос.

Эксперт Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова считает, что в детях и подростках нужно развивать эмпатию и популяризировать внимательное отношение к сверстникам. Такое поведение должно становиться поощряемым, говорит она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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