Патрушев призвал обновить объекты гражданской обороны на юге России
На юге России нужно привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны, в том числе обеспечить надежную работу системы оповещения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.
«Прошу обеспечить надёжное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности», — сказал Патрушев.
Секретарь Совбеза также попросил Минздрав и ФМБА России усилить взаимодействие с приграничными регионами для оказания им необходимой помощи, включая выездные медицинские бригады. По его словам, ведомства должны обеспечить медицинское обследование и вакцинирование каждого прибывающего с территорий Донецкой, Луганской народных республик и с Украины.
С начала апреля пограничные с Украиной территории Брянской, Курской и Белгородской области подвергаются обстрелам с украинской стороны. В регионах в середине месяца был объявлен повышенный уровень террористической опасности.