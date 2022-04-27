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Общество

Патрушев призвал обновить объекты гражданской обороны на юге России

Ведомости

На юге России нужно привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны, в том числе обеспечить надежную работу системы оповещения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Прошу обеспечить надёжное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза также попросил Минздрав и ФМБА России усилить взаимодействие с приграничными регионами для оказания им необходимой помощи, включая выездные медицинские бригады. По его словам, ведомства должны обеспечить медицинское обследование и вакцинирование каждого прибывающего с территорий Донецкой, Луганской народных республик и с Украины.

С начала апреля пограничные с Украиной территории Брянской, Курской и Белгородской области подвергаются обстрелам с украинской стороны. В регионах в середине месяца был объявлен повышенный уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных