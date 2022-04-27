Патрушев призвал обновить объекты гражданской обороны на юге России

Секретарь Совбеза также попросил Минздрав и ФМБА России усилить взаимодействие с приграничными регионами для оказания им необходимой помощи, включая выездные медицинские бригады. По его словам, ведомства должны обеспечить медицинское обследование и вакцинирование каждого прибывающего с территорий Донецкой, Луганской народных республик и с Украины.