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Общество

Прокурор попросил для Захарченко 17 лет колонии и 500 млн рублей штрафа

Ведомости

Гособвинение попросило для экс-главы управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко 17 лет в колонии строгого режима по делу о взятках на 1,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Итоговое наказание для Захарченко посчитано путем частичного сложения с вынесенным в 2019 г. приговором Пресненского райсуда Москвы, также обвинение запросило для него штраф в размере 500 млн руб.

Для других участников дела обвинение запросило следующие наказания: для бывших адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина – по девять лет колонии и по 100 млн руб. штрафа, для бизнесмена Валерия Маркелова – 12 лет колонии и 500 млн руб. штрафа.

По версии следствия, в период с 2007 по 2016 г. Захарченко получал взятки за покровительство от группы лиц, контролирующей ряд компаний. Следователями установлено, что в группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин выступали посредниками во взяточничестве.

Маркелов, Критинин и Белевцов проходят по делу вместе с Захарченко по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки). Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.

Захарченко был задержан в 2016 г., во время обыска в квартире его сестры следователи обнаружили почти 9 млрд руб. в разной валюте.

В июне 2019 г. суд уже признал Захарченко виновным в нескольких эпизодах: он был приговорен к 13 лет колонии и штрафу в размере 117,99 млн руб. В октябре 2019 г. Мосгорсуд смягчил ему приговор, уменьшив срок в колонии на полгода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных