Прокурор попросил для Захарченко 17 лет колонии и 500 млн рублей штрафа

В июне 2019 г. суд уже признал Захарченко виновным в нескольких эпизодах: он был приговорен к 13 лет колонии и штрафу в размере 117,99 млн руб. В октябре 2019 г. Мосгорсуд смягчил ему приговор, уменьшив срок в колонии на полгода.