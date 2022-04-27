Путин анонсировал индексацию пенсий и зарплат бюджетников
Решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников будут приняты в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
«Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
В ходе своего выступления Путин предложил парламентариям отработать необходимые поправки и правовые механизмы. Эти меры, по словам президента, должны быть направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан.
«В результате мы не просто принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны», — добавил Путин.
16 марта президент подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, говорил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
После этого помощник президента Максим Орешкин подчеркнул, что индексация произойдет «в ближайшее время». Он также отметил, что данные за I квартал, опубликованные Минцифры, показали рекордный профицит бюджета. По мнению Орешкина, это является хорошим показателем, по которому можно оценить финансовое состояние России.