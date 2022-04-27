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Общество

Путин анонсировал индексацию пенсий и зарплат бюджетников

Ведомости

Решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников будут приняты в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.

«Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

В ходе своего выступления Путин предложил парламентариям отработать необходимые поправки и правовые механизмы. Эти меры, по словам президента, должны быть направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. 

«В результате мы не просто принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны», — добавил Путин.

16 марта президент подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, говорил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

После этого помощник президента Максим Орешкин подчеркнул, что индексация произойдет «в ближайшее время». Он также отметил, что данные за I квартал, опубликованные Минцифры, показали рекордный профицит бюджета. По мнению Орешкина, это является хорошим показателем, по которому можно оценить финансовое состояние России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных