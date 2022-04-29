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Кудрин сообщил об очередной поездке в Израиль

Ведомости

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что едет в Израиль на заранее запланированные консультации с врачами. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Кудрина, он объявляет об этом, чтобы «пресечь слухи до их появления».

«Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле — еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану», — заявил Кудрин.

В начале апреля Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Кудрин покинул Россию. Его, по данным Telegram-канала, якобы видели в отеле Ritz в израильской Герцлии. Кудрин позже подтвердил, что находится в Израиле, и уточнил, что скоро вернется в Москву на выступление в Совфеде. Три дня спустя он выступил в Совете Федерации с отчетом о работе Счетной палаты за 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных