Кудрин сообщил об очередной поездке в Израиль
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что едет в Израиль на заранее запланированные консультации с врачами. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Кудрина, он объявляет об этом, чтобы «пресечь слухи до их появления».
«Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле — еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану», — заявил Кудрин.
В начале апреля Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Кудрин покинул Россию. Его, по данным Telegram-канала, якобы видели в отеле Ritz в израильской Герцлии. Кудрин позже подтвердил, что находится в Израиле, и уточнил, что скоро вернется в Москву на выступление в Совфеде. Три дня спустя он выступил в Совете Федерации с отчетом о работе Счетной палаты за 2021 г.