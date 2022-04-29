Кудрин сообщил об очередной поездке в Израиль

В начале апреля Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Кудрин покинул Россию. Его, по данным Telegram-канала, якобы видели в отеле Ritz в израильской Герцлии. Кудрин позже подтвердил, что находится в Израиле, и уточнил, что скоро вернется в Москву на выступление в Совфеде. Три дня спустя он выступил в Совете Федерации с отчетом о работе Счетной палаты за 2021 г.