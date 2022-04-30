Bloomberg узнал о планах США упростить въезд для специалистов из России
Администрация президента США Джо Байдена намерена отменить часть визовых требований для специалистов из России, поскольку США хотят привлечь экспертов в области полупроводников, кибербезопасности и космических технологий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В частности, Белый дом попросил Конгресс отменить требование, согласно которому соискатели рабочей визы США должны подтвердить трудоустройство. Речь идет о специалистах, «получивших степень магистра или доктора наук, технологий, инженерии или математики в США или за рубежом», отмечает Bloomberg.
Как заявил агентству неназванный представитель Совета национальной безопасности, эти усилия направлены на «ослабление высокотехнологичных ресурсов» России в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — на «подрыв инновационной базы» РФ и пользу экономике и национальной безопасности США.
Администрация Байдена планирует облегчить переезд в США российских специалистов с опытом работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими научными областями, говорится в статье.
Со ссылкой на чиновников Белого дома Bloomberg отмечает, что «значительное число» высококвалифицированных технических специалистов покинуло Россию из-за финансовых проблем, вызванных введением против России санкций после начала военной операции на Украине.
В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что в апреле Россию в рамках «второй волны» эмиграции могут покинуть от 70 000 до 100 000 представителей IT-индустрии. По его оценке, «первая волна» уже прошла после начала военной операции на Украине, тогда Россию покинули 50 000–70 000 человек.
МВД и Минтруд разработали поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России», по которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке, сообщал РБК. Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил,что российской экономике требуется порядка одного миллиона IT-специалистов, в то время как часть таких кадров с началом боевых действий на Украине покинула страну.