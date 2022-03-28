Где брать айтишников для госсектора и оборонки

Серьезно обостряется проблема нехватки кадров для технического обслуживания масштабной цифровой инфраструктуры, созданной в последние годы не только в IТ-компаниях, но и в тяжелой промышленности, транспорте, госсекторе. Высокопроизводительные вычислительные системы используются в добывающих и обрабатывающих отраслях, энергетике, геологоразведке, сейсмографии и многих других. Можно продолжить спектр отраслей, остро нуждающихся в импортозамещении используемого IТ-оборудования для высокопроизводительных вычислений и высококвалифицированных специалистах для его обслуживания: разработка новых лекарств, авиа- и судостроение, создание новых типов двигателей, автомобильная промышленность, ракетно-космическая и оборонная отрасли. Суперкомпьютерные комплексы и кластерные системы применяются как в проектировании и моделировании, так и в управлении сложными производственными процессами.