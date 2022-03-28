Где брать айтишников для госсектора и оборонки

Где брать айтишников для госсектора и оборонкиНа фоне их тотального дефицита
В процессе обсуждения путей дальнейшего развития российской IТ-отрасли в условиях санкционных ограничений участники рынка и эксперты постепенно приходят к консенсусу, что заместить импортное оборудование будет непросто и небыстро, но все-таки возможно. Гораздо труднее будет решить проблему нехватки высококвалифицированных специалистов, причем не только разработчиков программного обеспечения, о чем сейчас активно говорят на разных уровнях и разрабатывают различные меры государственной поддержки.
Серьезно обостряется проблема нехватки кадров для технического обслуживания масштабной цифровой инфраструктуры, созданной в последние годы не только в IТ-компаниях, но и в тяжелой промышленности, транспорте, госсекторе. Высокопроизводительные вычислительные системы используются в добывающих и обрабатывающих отраслях, энергетике, геологоразведке, сейсмографии и многих других. Можно продолжить спектр отраслей, остро нуждающихся в импортозамещении используемого IТ-оборудования для высокопроизводительных вычислений и высококвалифицированных специалистах для его обслуживания: разработка новых лекарств, авиа- и судостроение, создание новых типов двигателей, автомобильная промышленность, ракетно-космическая и оборонная отрасли. Суперкомпьютерные комплексы и кластерные системы применяются как в проектировании и моделировании, так и в управлении сложными производственными процессами.