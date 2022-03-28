Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке.
3 месяца за 990 ₽

Где брать айтишников для госсектора и оборонки

На фоне их тотального дефицита
Алексей Шмелев , исполнительный директор группы компаний РСК
Вычислительный кластер – это сложнейший аппаратно-программный комплекс, и далеко не каждый айтишник может эффективно обслуживать такие системы / Евгений Разумный / Ведомости

В процессе обсуждения путей дальнейшего развития российской IТ-отрасли в условиях санкционных ограничений участники рынка и эксперты постепенно приходят к консенсусу, что заместить импортное оборудование будет непросто и небыстро, но все-таки возможно. Гораздо труднее будет решить проблему нехватки высококвалифицированных специалистов, причем не только разработчиков программного обеспечения, о чем сейчас активно говорят на разных уровнях и разрабатывают различные меры государственной поддержки.

Серьезно обостряется проблема нехватки кадров для технического обслуживания масштабной цифровой инфраструктуры, созданной в последние годы не только в IТ-компаниях, но и в тяжелой промышленности, транспорте, госсекторе. Высокопроизводительные вычислительные системы используются в добывающих и обрабатывающих отраслях, энергетике, геологоразведке, сейсмографии и многих других. Можно продолжить спектр отраслей, остро нуждающихся в импортозамещении используемого IТ-оборудования для высокопроизводительных вычислений и высококвалифицированных специалистах для его обслуживания: разработка новых лекарств, авиа- и судостроение, создание новых типов двигателей, автомобильная промышленность, ракетно-космическая и оборонная отрасли. Суперкомпьютерные комплексы и кластерные системы применяются как в проектировании и моделировании, так и в управлении сложными производственными процессами.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных