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УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международного сезона

Ведомости

Исполнительный комитет УЕФА отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций, а также российские клубы от еврокубков в сезоне 2022/23, следует из заявления организации.

УЕФА также приняла решение отстранить молодежную сборную России от участия в чемпионате Европы (до 21 года), женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 г. Заявки России на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 гг. отклонены.

«Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в режиме ожидания для созыва дальнейших заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости», – подчеркнуто в сообщении.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные команды и сборные от международных соревнований из-за спецоперации на Украине. Сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами в плей-офф отбора к чемпионату мира — 2022. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции на эти решения в CAS. РФС просил отсрочить исполнение запретов до рассмотрения итоговой апелляции. 18 марта арбитражный суд оставил в силе запрет ФИФА на участие российских команд в турнирах под своей эгидой.

Помимо этого немецкая компания Adidas, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, обуви и аксессуаров, приостановила сотрудничество с РФС, а УЕФА разорвала спонсорский контракт с российской компанией «Газпром».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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