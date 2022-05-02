УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международного сезона

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные команды и сборные от международных соревнований из-за спецоперации на Украине. Сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами в плей-офф отбора к чемпионату мира — 2022. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции на эти решения в CAS. РФС просил отсрочить исполнение запретов до рассмотрения итоговой апелляции. 18 марта арбитражный суд оставил в силе запрет ФИФА на участие российских команд в турнирах под своей эгидой.