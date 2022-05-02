УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международного сезона
Исполнительный комитет УЕФА отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций, а также российские клубы от еврокубков в сезоне 2022/23, следует из заявления организации.
УЕФА также приняла решение отстранить молодежную сборную России от участия в чемпионате Европы (до 21 года), женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 г. Заявки России на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 гг. отклонены.
«Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в режиме ожидания для созыва дальнейших заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости», – подчеркнуто в сообщении.
В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные команды и сборные от международных соревнований из-за спецоперации на Украине. Сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами в плей-офф отбора к чемпионату мира — 2022. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции на эти решения в CAS. РФС просил отсрочить исполнение запретов до рассмотрения итоговой апелляции. 18 марта арбитражный суд оставил в силе запрет ФИФА на участие российских команд в турнирах под своей эгидой.
Помимо этого немецкая компания Adidas, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, обуви и аксессуаров, приостановила сотрудничество с РФС, а УЕФА разорвала спонсорский контракт с российской компанией «Газпром».