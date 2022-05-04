«Коммерсантъ» узнал об изъятии 4 млрд рублей у главы холдинга «Форум»
Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества почти на 4 млрд руб. у главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко и аффилированных с ним лиц, сообщил «Коммерсантъ». В доход государства обратили 100% доли в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров и 460,4 млн руб. со счетов «Центрофинанса».
В Генпрокуратуре заявили, что Михальченко использовал свои тесные связи с руководством ФСО России, чтобы получать бюджетные деньги при выполнении госконтрактов с целью «обогащения себя» и подконтрольных ему людей. По данным ведомства, Михальченко помог устроить Андрея Каминова и Станислава Кюнера на должности директора и первого замдиректора ФГУП «Атекс» ФСО России — ранее Каминов и Кюнер работали в подконтрольных бизнесмену компаниях.
По данным ведомства, с 2008 по 2015 г. Каминов и Кюнер заключили от имени ФГУП 23 госконтракта на объектах госвласти и 28 договоров на ремонт, строительство и реставрацию с подконтрольными бизнесмену компаниями. Сами Каминов и Кюнер отрицают влияние Михальченко на свое трудоустройство. По данным «Коммерсанта», все трое также являются фигурантами в уголовном деле о хищении средств при реставрации и строительстве в президентской резиденции Ново-Огарево.
Ответчиками по иску выступили Михальченко, жена экс-главы ФСО Людмила Мурова, гендиректор морского перегрузочного комплекса «Бронка», отставной генерал КГБ Николай Негодов, «Единый миграционный центр», «Единый медицинский центр» и «Центрфинанс».
Михальченко был задержан в марте 2016 г. по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной преступной группой. В ноябре 2017 г. он частично признал вину и заявил, что сотрудничает со следователями. Он также заявлял, что возместил весь причиненный ущерб. В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы приговорил бизнесмена к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима.