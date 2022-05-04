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Общество

«Коммерсантъ» узнал об изъятии 4 млрд рублей у главы холдинга «Форум»

Ведомости

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества почти на 4 млрд руб. у главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко и аффилированных с ним лиц, сообщил «Коммерсантъ». В доход государства обратили 100% доли в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров и 460,4 млн руб. со счетов «Центрофинанса».

В Генпрокуратуре заявили, что Михальченко использовал свои тесные связи с руководством ФСО России, чтобы получать бюджетные деньги при выполнении госконтрактов с целью «обогащения себя» и подконтрольных ему людей. По данным ведомства, Михальченко помог устроить Андрея Каминова и Станислава Кюнера на должности директора и первого замдиректора ФГУП «Атекс» ФСО России — ранее Каминов и Кюнер работали в подконтрольных бизнесмену компаниях.

По данным ведомства, с 2008 по 2015 г. Каминов и Кюнер заключили от имени ФГУП 23 госконтракта на объектах госвласти и 28 договоров на ремонт, строительство и реставрацию с подконтрольными бизнесмену компаниями. Сами Каминов и Кюнер отрицают влияние Михальченко на свое трудоустройство. По данным «Коммерсанта», все трое также являются фигурантами в уголовном деле о хищении средств при реставрации и строительстве в президентской резиденции Ново-Огарево.

Ответчиками по иску выступили Михальченко, жена экс-главы ФСО Людмила Мурова, гендиректор морского перегрузочного комплекса «Бронка», отставной генерал КГБ Николай Негодов, «Единый миграционный центр», «Единый медицинский центр» и «Центрфинанс».

Михальченко был задержан в марте 2016 г. по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной преступной группой. В ноябре 2017 г. он частично признал вину и заявил, что сотрудничает со следователями. Он также заявлял, что возместил весь причиненный ущерб. В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы приговорил бизнесмена к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима.

Ранее по теме: Суд вынес приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде алкоголя
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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