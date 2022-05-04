«Коммерсантъ» узнал об изъятии 4 млрд рублей у главы холдинга «Форум»

По данным ведомства, с 2008 по 2015 г. Каминов и Кюнер заключили от имени ФГУП 23 госконтракта на объектах госвласти и 28 договоров на ремонт, строительство и реставрацию с подконтрольными бизнесмену компаниями. Сами Каминов и Кюнер отрицают влияние Михальченко на свое трудоустройство. По данным «Коммерсанта», все трое также являются фигурантами в уголовном деле о хищении средств при реставрации и строительстве в президентской резиденции Ново-Огарево.