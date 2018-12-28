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Суд вынес приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде алкоголя

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии бизнесмена, гендиректора холдинговой компании (ХК) «Форум» Дмитрия Михальченко по делу о контрабанде элитного алкоголя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Отбывать наказание бизнесмен будет в исправительной колонии общего режима.

Оперативники центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с обысками в офис «Форума» в марте 2016 г. Сотрудники спецслужбы изъяли документы и сервер. Позже были задержаны сам Михальченко, его заместитель Борис Коревский и бизнесмен Алексей Мищенко. Следователи называли Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков. По их данным, заниматься этим он начал в 2015 г. Продукция закупалась в магазинах ЕС, собиралась в порту Гамбурга и доставлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

В ходе рассмотрения дела по существу прокурор уточняла, что бизнесмен скупал элитный алкоголь из разных стран с целью «сбыта и личного потребления», стремясь занизить таможенные платежи. Ущерб превысил 18 млн руб. Следственные действия велись по всей Европе. Представитель Следственного комитета России (СКР) говорил, что правоохранительные органы обращались за помощью по этому делу к властям Великобритании, Италии, Германии, Нидерландов.

В ноябре 2017 г. Михальченко частично признал свою вину и заявил, что сотрудничает со следователями. Он также заявлял, что возместил весь причиненный ущерб.

Входящие в группу «Форум» структуры также упоминались в деле о хищении 164 млн руб. при реставрации объектов по заказу Минкультуры, в их числе — Новодевичий и Ивановский монастыри в Москве. Обвиняемым по этому делу проходил, в частности, бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. В октябре 2017 г. суд приговорил его к полутора годам колонии и отпустил в зале суда, поскольку этот срок экс-чиновник уже отбыл под арестом.