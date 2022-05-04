В Москве появятся автозаки с туалетом и кондиционером

По ее словам, все содержащиеся в следственных изоляторах города прошли вакцинацию. Также в СИЗО теперь можно получить набор для новорожденного, который положен всем роженицам в Москве, сообщила Потяева. Также было принято решение вести электронный учет всех библиотек в СИЗО и предоставлять книги в электронном виде.