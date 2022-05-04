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Общество

В Москве появятся автозаки с туалетом и кондиционером

Ведомости

Новые автозаки с «комфортными условиями доставки людей» появятся в Москве, сообщила на заседании Мосгордумы уполномоченная по правам человека в городе Татьяна Потяева.

«Ещё одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках. Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей», — заявила Потяева (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, все содержащиеся в следственных изоляторах города прошли вакцинацию. Также в СИЗО теперь можно получить набор для новорожденного, который положен всем роженицам в Москве, сообщила Потяева. Также было принято решение вести электронный учет всех библиотек в СИЗО и предоставлять книги в электронном виде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных