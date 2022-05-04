В Москве появятся автозаки с туалетом и кондиционером
Новые автозаки с «комфортными условиями доставки людей» появятся в Москве, сообщила на заседании Мосгордумы уполномоченная по правам человека в городе Татьяна Потяева.
«Ещё одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках. Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей», — заявила Потяева (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, все содержащиеся в следственных изоляторах города прошли вакцинацию. Также в СИЗО теперь можно получить набор для новорожденного, который положен всем роженицам в Москве, сообщила Потяева. Также было принято решение вести электронный учет всех библиотек в СИЗО и предоставлять книги в электронном виде.