Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса
В России началось исследование вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц. Об этом сообщил «РИА Новости» директор разработавшего вакцину Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Александр Гинцбург.
«Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо», — сказал Гинцбург. По его словам, возникают сложности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к коронавирусу, так как прививают лишь людей без антител.
Новая вакцина предполагает двукратное введение компонентов с промежутком в три недели, но компоненты препарата. Гинцбург пояснило, что, отличии от «Спутника V», компоненты — одинаковые.
В середине апреля Гинцбург заявил, что клинические испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител начнутся в Москве и Санкт-Петербурге. О создании препарата Гинцбург объявил в декабре 2020 г. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.