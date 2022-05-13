Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса

«Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо», — сказал Гинцбург. По его словам, возникают сложности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к коронавирусу, так как прививают лишь людей без антител.