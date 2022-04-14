Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
Клинические испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител начнутся 18 апреля в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — заявил Гинцбург.
Он рассказал, что все участники этой фазы испытаний – здоровые добровольцы. Во второй фазе исследования препарат будут давать больным пациентам. По результатам второй фазы Минздрав рассмотрит вопрос о регистрации препарата.
О создании препарата Гинцбург объявил в декабре 2020 г. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания. Антитела должны выработаться после одной-двух доз препарата. Они будут циркулировать в крови семь-десять дней или дольше, писали «РИА Новости».
Препаратом на основе моноклональных антител лечили от COVID-19 экс-президента США Дональда Трампа. Тот заразился коронавирусом в 2020 г., во время предвыборной гонки. Тогда бывшему главе государства прописали ремдесивир и стероидный препарат дексаметазон, а также ввели коктейль из антител компании Regeneron Pharmaceuticals. В ноябре того же года препарату, разработанному компанией, выдали разрешение на использование.