Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Препаратом на основе моноклональных антител лечили от COVID-19 экс-президента США Дональда Трампа. Тот заразился коронавирусом в 2020 г., во время предвыборной гонки. Тогда бывшему главе государства прописали ремдесивир и стероидный препарат дексаметазон, а также ввели коктейль из антител компании Regeneron Pharmaceuticals. В ноябре того же года препарату, разработанному компанией, выдали разрешение на использование.