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Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Ведомости

Клинические испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител начнутся 18 апреля в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — заявил Гинцбург.

Он рассказал, что все участники этой фазы испытаний – здоровые добровольцы. Во второй фазе исследования препарат будут давать больным пациентам. По результатам второй фазы Минздрав рассмотрит вопрос о регистрации препарата.

О создании препарата Гинцбург объявил в декабре 2020 г. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания. Антитела должны выработаться после одной-двух доз препарата. Они будут циркулировать в крови семь-десять дней или дольше, писали «РИА Новости».

Препаратом на основе моноклональных антител лечили от COVID-19 экс-президента США Дональда Трампа. Тот заразился коронавирусом в 2020 г., во время предвыборной гонки. Тогда бывшему главе государства прописали ремдесивир и стероидный препарат дексаметазон, а также ввели коктейль из антител компании Regeneron Pharmaceuticals. В ноябре того же года препарату, разработанному компанией, выдали разрешение на использование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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