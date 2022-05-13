В КНДР 350 000 человек пострадали от «неизвестной лихорадки»
С конца апреля «неизвестная лихорадка» стремительно распространилась по КНДР и поразила 350 000 человек. По меньшей мере 162 200 человек их них полностью выздоровели. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным ЦТАК, только 12 мая по всей стране было зарегистрировано около 18 000 случаев «лихорадки», и сейчас 187 800 человек изолированы и проходят лечение. Шесть человек умерли — один из них сдал положительный результат на подтип штамма «омикрон» BA.2.
Быстрое распространение лихорадки с центром в столице свидетельствует о том, что в системе профилактики эпидемии есть слабые места, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего визита Главного чрезвычайного штаба по предотвращению эпидемий. «Важнейшей задачей, стоящей перед нашей партией, является скорейшее преодоление сложившейся кризисной ситуации в области общественного здравоохранения, восстановление стабильности профилактики эпидемий и защита здоровья и благополучия нашего народа», — сказал он.
Сразу после сообщения о первом случае заражения коронавирусом в КНДР, президент Республики Корея Юн Сук Ель предложил отправить в Пхеньян вакцину от коронавируса, писало агентство Yonhap News. КНДР еще не связалась с Южной Кореей по этому вопросу, но Сеул по-прежнему готов ответить, если Северная Корея попросит о помощи в соответствии с принципом отделения гуманитарной помощи от военных вопросов и вопросов безопасности, сказал изданию источник.
Ранее 12 мая КНДР подтвердила первый случай заражения коронавирусом на территории страны. С начала пандемии COVID-19 в 2020 г. Северная Корея закрыла свои границы, чтобы защитить население от вируса. Агентство Yonhap сообщало, что Пхеньян отказался принять поставки вакцин от коронавируса, которые ему предложили в рамках международного механизма COVAX. После этого квоту КНДР на вакцины отменили и их перенаправили другим странам.