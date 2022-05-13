В КНДР 350 000 человек пострадали от «неизвестной лихорадки»

Ранее 12 мая КНДР подтвердила первый случай заражения коронавирусом на территории страны. С начала пандемии COVID-19 в 2020 г. Северная Корея закрыла свои границы, чтобы защитить население от вируса. Агентство Yonhap сообщало, что Пхеньян отказался принять поставки вакцин от коронавируса, которые ему предложили в рамках международного механизма COVAX. После этого квоту КНДР на вакцины отменили и их перенаправили другим странам.