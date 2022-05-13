ФСБ сообщила о предотвращении теракта в торговом центре Сочи
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина России, который готовил теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи на День Победы, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая этого года», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В ведомстве отметили, что у задержанного изъяли револьвер с боеприпасами, гранату «Ф-1», холодное оружие и рукописную план-схему планируемого преступления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).
Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Курской области. Был задержан мужчина, который планировал совершить взрыв на территории объектов инфраструктуры. По данным ведомства, задержанный планировал теракт, чтобы дестабилизировать органы власти и заставить их прекратить спецоперацию на Украине. Задержанный признался в подготовке теракта и рассказал, что после него планировал выехать на Украину.