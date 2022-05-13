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Общество

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в торговом центре Сочи

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина России, который готовил теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи на День Победы, сообщил Центр общественных связей ФСБ. 

«Задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая этого года», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). 

В ведомстве отметили, что у задержанного изъяли револьвер с боеприпасами, гранату «Ф-1», холодное оружие и рукописную план-схему планируемого преступления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Курской области. Был задержан мужчина, который планировал совершить взрыв на территории объектов инфраструктуры. По данным ведомства, задержанный планировал теракт, чтобы дестабилизировать органы власти и заставить их прекратить спецоперацию на Украине. Задержанный признался в подготовке теракта и рассказал, что после него планировал выехать на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных