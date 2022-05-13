ФСБ сообщила о предотвращении теракта в торговом центре Сочи

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Курской области. Был задержан мужчина, который планировал совершить взрыв на территории объектов инфраструктуры. По данным ведомства, задержанный планировал теракт, чтобы дестабилизировать органы власти и заставить их прекратить спецоперацию на Украине. Задержанный признался в подготовке теракта и рассказал, что после него планировал выехать на Украину.