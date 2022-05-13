Экс-подполковника ФСБ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
Второй западный военный окружной суд приговорил подполковника запаса ФСБ к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 000 руб. за госизмену Дмитрия Казакова, он был лишен воинского звания подполковника запаса ФСБ», — сообщили в суде.
Суд установил, что обвиняемый работал на разведку одного из иностранных государств. Казаков признал вину, но отказался давать показания в суде. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
6 мая Лефортовский районный суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене россиянина Виталия Кривошлыка до 5 июля. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что Кривошлык подозревается в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну.