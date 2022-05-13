RT сообщил о ранении двух операторов в ДНР

В конце марта издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) сообщило о гибели журналистки Оксаны Баулиной во время обстрела в Киеве. Вместе с ней, по данным The Insider, погиб еще один человек. Журналистка поехала на Украину в качестве корреспондента. Она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.