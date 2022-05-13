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RT сообщил о ранении двух операторов в ДНР

Ведомости

Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под обстрел в городе Докучаевск (ДНР), следует из сообщения телеканала в Telegram.

«Ракетный удар, под который попала съёмочная группа RT, пришёлся по заправке в Докучаевске. Наши ребята остановились там, чтобы взять кофе, рассказал военкор Валентин Горшенин; военных объектов, по его словам, рядом с местом обстрела нет», — говорится в сообщении. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Пострадавших везут в больницу.

В начале апреля российские журналисты, в том числе корреспондент агентства «РИА Новости», попали под обстрел украинских военных в поселке Фрунзе. Как сообщало агентство, военные открыли огонь, когда представители СМИ России и ЛНР, а также пресс-служба Народной милиции и офицер представительства республики в СЦКК работали на месте обстрела в поселке Фрунзе. Тогда никто не пострадал.

В середине марта американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл.

В конце марта издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) сообщило о гибели журналистки Оксаны Баулиной во время обстрела в Киеве. Вместе с ней, по данным The Insider, погиб еще один человек. Журналистка поехала на Украину в качестве корреспондента. Она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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