RT сообщил о ранении двух операторов в ДНР
Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под обстрел в городе Докучаевск (ДНР), следует из сообщения телеканала в Telegram.
«Ракетный удар, под который попала съёмочная группа RT, пришёлся по заправке в Докучаевске. Наши ребята остановились там, чтобы взять кофе, рассказал военкор Валентин Горшенин; военных объектов, по его словам, рядом с местом обстрела нет», — говорится в сообщении. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Пострадавших везут в больницу.
В начале апреля российские журналисты, в том числе корреспондент агентства «РИА Новости», попали под обстрел украинских военных в поселке Фрунзе. Как сообщало агентство, военные открыли огонь, когда представители СМИ России и ЛНР, а также пресс-служба Народной милиции и офицер представительства республики в СЦКК работали на месте обстрела в поселке Фрунзе. Тогда никто не пострадал.
В середине марта американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл.
В конце марта издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) сообщило о гибели журналистки Оксаны Баулиной во время обстрела в Киеве. Вместе с ней, по данным The Insider, погиб еще один человек. Журналистка поехала на Украину в качестве корреспондента. Она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.