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The Insider сообщил о гибели журналистки при обстреле в Киеве

Ведомости

Журналистка The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Оксана Баулина погибла при обстреле в Киеве, сообщило издание. Вместе с ней, по данным The Insider, погиб еще один человек, двое ее сопровождавших госпитализированы.

«Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания», — сообщило издание.

В соцсетях Баулиной указано, что она родилась в городе Красная Пресня Красноярского края 1 ноября 1979 года. До The Insider Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда). После журналистка поехала на Украину в качестве корреспондента. Она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

В середине марта американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл. Он освещал события на Украине.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Минобороны страны только один раз раскрывало данные о российских потерях. 2 марта ведомство сообщило о 498 погибших и еще 1597 получивших ранения. Семьи погибших и раненых в ходе спецоперации по решению президента получат выплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных