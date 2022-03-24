The Insider сообщил о гибели журналистки при обстреле в Киеве
Журналистка The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Оксана Баулина погибла при обстреле в Киеве, сообщило издание. Вместе с ней, по данным The Insider, погиб еще один человек, двое ее сопровождавших госпитализированы.
«Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания», — сообщило издание.
В соцсетях Баулиной указано, что она родилась в городе Красная Пресня Красноярского края 1 ноября 1979 года. До The Insider Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда). После журналистка поехала на Украину в качестве корреспондента. Она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.
В середине марта американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл. Он освещал события на Украине.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
Минобороны страны только один раз раскрывало данные о российских потерях. 2 марта ведомство сообщило о 498 погибших и еще 1597 получивших ранения. Семьи погибших и раненых в ходе спецоперации по решению президента получат выплаты.