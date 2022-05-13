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МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую

Ведомости

МВД России объявило в розыск предпринимателя и блогера Веронику Белоцерковскую, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о действиях российских военных, сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных министерства.

«Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК», — следует из базы данных МВД.

16 марта главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В СК рассказали, что в марте блогер опубликовала в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) несколько постов с информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы.

В СКР добавили, что Белоцерковская находится за пределами России, поэтому планируется объявить ее в международный розыск. Блогеру грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до 10 лет в колонии.

Ранее по теме: СК возбудил дело о фейках про действия российской армии в отношении блогера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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