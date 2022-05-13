МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую

16 марта главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В СК рассказали, что в марте блогер опубликовала в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) несколько постов с информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы.