МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую
МВД России объявило в розыск предпринимателя и блогера Веронику Белоцерковскую, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о действиях российских военных, сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных министерства.
«Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК», — следует из базы данных МВД.
16 марта главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В СК рассказали, что в марте блогер опубликовала в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) несколько постов с информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы.
В СКР добавили, что Белоцерковская находится за пределами России, поэтому планируется объявить ее в международный розыск. Блогеру грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до 10 лет в колонии.