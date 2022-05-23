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Вирусолог оценил вероятность возникновения пандемии оспы обезьян

Ведомости

Вирус оспы обезьян вряд ли вызовет пандемию, заявил «Интерфаксу» директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

По его словам, как и все вирусы оспы, этот вирус очень стабилен и очень давно известен. «Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой – скорее отрицательный», – цитирует издание Шестопалова.

Директор института вирусологии отметил, что вспышки заболевания за пределами Африки уже были, но к серьезным вспышкам это не привело. По словам ученого, 100%-ная защита есть у всех, кто получил прививку от натуральной оспы, но в случае необходимости вакцинацию можно развернуть очень быстро в силу того, что технология достаточно старая и дешевая.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 13 по 21 мая подтверждено 92 случая заболевания. Случаи заражения выявлены в 12 странах и не связаны с поездками в эндемичные районы. Смертельных случаев не зафиксировано. 21 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране случаев заражения не зафиксировано.

Обезьянья оспа или оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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