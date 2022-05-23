Вирусолог оценил вероятность возникновения пандемии оспы обезьян

Директор института вирусологии отметил, что вспышки заболевания за пределами Африки уже были, но к серьезным вспышкам это не привело. По словам ученого, 100%-ная защита есть у всех, кто получил прививку от натуральной оспы, но в случае необходимости вакцинацию можно развернуть очень быстро в силу того, что технология достаточно старая и дешевая.