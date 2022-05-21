Мурашко рассказал о наличии у части россиян иммунитета к оспе обезьян
Часть жителей России имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря вакцинации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Белгород. По его словам, случаев заражения этой инфекцией в стране не зафиксировано.
Глава Минздрава отметил, что российские врачи в случае обращения зараженного пациента смогут выявить инфекцию и оказать необходимую помощь.
«Врачи смогут выявить оспу в случае обращения и лечить. Медикаментозная терапия, которая необходима, она в медицинских организациях присутствует», — сказал министр (цитата по ТАСС).
У некоторых россиян есть иммунитет к оспе обезьян, поскольку до 1980 г. вакцинация против оспы была обязательна, добавил Мурашко.
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора оценил летальность от оспы обезьян в 1-11%. в центре отметили, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян. Сейчас препарат используют только для медиков, которые могут подвергаться высокому риску заражения. В центре добавили, что риск завоза инфекции в Россию низкий.
Ранее около 10 стран сообщили о выявлении случаев оспы обезьян у человека. Пациентов с этим заболеванием выявили в Австралии, Канаде, Испании, США, Италии, Франции, Швеции и др.
Обезьянья оспа или оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание (т. е. заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.