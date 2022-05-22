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ВОЗ сообщила о 92 выявленных случаях оспы обезьян

Ведомости

В 12 странах выявили случаи заражения оспой обезьян, они не связаны с поездками в эндемичные районы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С 13 по 21 мая подтверждено 92 случая заболевания, смертельных случаев не было.

По данным ВОЗ, еще 28 случаев пока лабораторно не подтверждены. В основном заболевание сейчас выявляют среди мужчин, у которых были половые контакты с мужчинами. Наибольшее число заболевших приходится на Португалию, Испанию и Великобританию (от 21 до 30 случаев), также известно о случаях заражения оспой обезьян в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и США.

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В России пока не выявлены случаи оспы обезьян, заявил накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, у части россиян есть иммунитет благодаря вакцинации.

Обезьянья оспа или оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание (т. е. заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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