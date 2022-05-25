Собянин объявил «ковидную амнистию» в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию»: власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушения ковидных ограничений и выплатят субсидии компаниям и жителям города для компенсации уже уплаченных штрафов.
«Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19», — говорится в сообщении мэра. Таким образом власти города прекратят взыскание или возвратят средства в размере около 13,6 млрд руб.
В мае 2020 г. власти Москвы ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте Москвы составлял 5000 руб., за отсутствие маски в торговом центре или на предприятии — 4000 руб. Для должностных лиц штрафы больше — от 10 000 до 50 000 руб., а для юридических лиц — от 100 000 до 300 000. С 15 марта масочный режим в столице отменен.