Собянин объявил «ковидную амнистию» в Москве

В мае 2020 г. власти Москвы ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте Москвы составлял 5000 руб., за отсутствие маски в торговом центре или на предприятии — 4000 руб. Для должностных лиц штрафы больше — от 10 000 до 50 000 руб., а для юридических лиц — от 100 000 до 300 000. С 15 марта масочный режим в столице отменен.