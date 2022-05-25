Никитин предложил распространить проект семейных МФЦ на всю Россию

«Мы и другие регионы в рамках пилота создаем семейные МФЦ, – сказал Никитин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. – Этот проект создан по запросу родительского сообщества, является одним из положений народной программы «Единой России». Безусловно, мы дальше хотим его развивать на всю страну». Никитин является руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Социальная политика».