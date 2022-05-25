Никитин предложил распространить проект семейных МФЦ на всю Россию
Пилотный проект семейных многофункциональных центров (МФЦ) необходимо расширить на всю страну, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая на заседании президиума Госсовета.
В течение 2022 года в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тульской и Челябинской областях должны начать работу семейные МФЦ. Это пилотный проект в регионах, который реализует Минтруд России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциацией организаций по защите семьи.
Как сообщала пресс-служба Минтруда в мае, в семейном МФЦ в режиме «одного окна» семья сможет получить помощь по самым разным проблемам, включая диагностику ситуации, предоставление социальных услуг и консультации различных специалистов. Как писали «Ведомости», в 2023 году Минтруд планирует рекомендовать расширить программу для всех регионов.
«Мы и другие регионы в рамках пилота создаем семейные МФЦ, – сказал Никитин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. – Этот проект создан по запросу родительского сообщества, является одним из положений народной программы «Единой России». Безусловно, мы дальше хотим его развивать на всю страну». Никитин является руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Социальная политика».
Минтруд планирует подвести итоги пилотного проекта семейных МФЦ в ноябре 2022 г. В регионах — участниках проекта разработаны «дорожные карты» по созданию и организации деятельности семейных МФЦ. Реализация проекта в 2022 году осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов.