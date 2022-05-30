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МВД разработало ГОСТ для дорожных камер с более строгими требованиями

Ведомости

В МВД разработали новый ГОСТ с требованиями к работе дорожных камер, документ прошел общественное обсуждение, а после утверждения станет обязательным для всех представителей отрасли, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Нынешний ГОСТ носит рекомендательный характер.

В новом документе подробно прописан 21 состав правонарушения, который должны фиксировать дорожные камеры. В ГОСТе указаны материалы и данные, на основании которых инспектор ГИБДД должен выписать штраф, — сейчас такие требования не детализированы. Например, при превышении скорости сейчас нужны две фотографии: обзорный снимок машины и крупный снимок ее номера. По новым правилам фотография должна быть достаточно высокого разрешения, чтобы можно было распознать категорию транспортного средства и «дорожную инфраструктуру» (знаки, разметку и т. д.). При проезде на красный свет нужно предоставить четыре фотографии проезда автомобиля через перекресток.

Также, согласно ГОСТу, производители камер должны будут синхронизировать их работу с цифровыми указателями и табло. Например, если на табло поменялось сообщение из-за дождя, тумана и др., то ближайшая камера должна автоматически перенастроиться, а когда ограничение будет снято, вернуть прежнюю настройку. 

Софт автоматических комплексов должен сам определять, например, сильный туман, ливень или неправильный угол работы камеры из-за сильного ветра и сразу исключать некорректные кадры. 

Согласно проекту требований, дорожные камеры должны определять и распознавать автомобильные номера, перевернутые на 180 градусов, и хранить фото и видео в своей памяти не менее 30 дней, если из-за сбоя их не получилось сразу передать в ГИБДД. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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