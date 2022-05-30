МВД разработало ГОСТ для дорожных камер с более строгими требованиями
В МВД разработали новый ГОСТ с требованиями к работе дорожных камер, документ прошел общественное обсуждение, а после утверждения станет обязательным для всех представителей отрасли, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Нынешний ГОСТ носит рекомендательный характер.
В новом документе подробно прописан 21 состав правонарушения, который должны фиксировать дорожные камеры. В ГОСТе указаны материалы и данные, на основании которых инспектор ГИБДД должен выписать штраф, — сейчас такие требования не детализированы. Например, при превышении скорости сейчас нужны две фотографии: обзорный снимок машины и крупный снимок ее номера. По новым правилам фотография должна быть достаточно высокого разрешения, чтобы можно было распознать категорию транспортного средства и «дорожную инфраструктуру» (знаки, разметку и т. д.). При проезде на красный свет нужно предоставить четыре фотографии проезда автомобиля через перекресток.
Также, согласно ГОСТу, производители камер должны будут синхронизировать их работу с цифровыми указателями и табло. Например, если на табло поменялось сообщение из-за дождя, тумана и др., то ближайшая камера должна автоматически перенастроиться, а когда ограничение будет снято, вернуть прежнюю настройку.
Софт автоматических комплексов должен сам определять, например, сильный туман, ливень или неправильный угол работы камеры из-за сильного ветра и сразу исключать некорректные кадры.
Согласно проекту требований, дорожные камеры должны определять и распознавать автомобильные номера, перевернутые на 180 градусов, и хранить фото и видео в своей памяти не менее 30 дней, если из-за сбоя их не получилось сразу передать в ГИБДД.