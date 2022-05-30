МВД разработало ГОСТ для дорожных камер с более строгими требованиями

В новом документе подробно прописан 21 состав правонарушения, который должны фиксировать дорожные камеры. В ГОСТе указаны материалы и данные, на основании которых инспектор ГИБДД должен выписать штраф, — сейчас такие требования не детализированы. Например, при превышении скорости сейчас нужны две фотографии: обзорный снимок машины и крупный снимок ее номера. По новым правилам фотография должна быть достаточно высокого разрешения, чтобы можно было распознать категорию транспортного средства и «дорожную инфраструктуру» (знаки, разметку и т. д.). При проезде на красный свет нужно предоставить четыре фотографии проезда автомобиля через перекресток.