Число дорожных камер в России сократилось впервые за всю историю их применения

В НЦ БДД отметили, что снижение аварийности на дорогах напрямую связано с работой камер. В 2011 г. 5000 камер зафиксировали 16 млн нарушений ПДД и почти 200 000 аварий. В 2021 г. 20 000 камер зарегистрировали 160 млн нарушений и 133 000 ДТП. В научном центре пояснили, что работа камер не может полностью исключить риски возникновения ДТП. В прошлом году в зонах работы камер выявили более 3100 аварий — на 8,1% больше, чем в 2020 г. В этих ДТП погибли 280 человек — прирост на 1,8%. Показатель аварийности в зонах контроля 100 стационарных камер в 2021 г. вырос на 8,3%, хотя в 2016-2020 г. снижался.