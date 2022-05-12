Число дорожных камер в России сократилось впервые за всю историю их применения
Количество дорожных камер в России в 2021 г. снизилось после 10 лет роста — до 20 400 штук, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Количество стационарных камер в прошлом году осталось на уровне 2020 г., а число мобильных устройств («треног») сократилось на 300 до 3200 штук. В отчете не указано, почему это произошло.
Издание отметило, что при уменьшении парка дорожных камер число выписанных водителям штрафов не уменьшилось. В 2021 г. автоматически было зафиксировано более 160,8 млн нарушений ПДД на 104 млрд руб., а в 2020 г. было выписано 145 млн штрафов на 95 млрд руб.
В НЦ БДД отметили, что снижение аварийности на дорогах напрямую связано с работой камер. В 2011 г. 5000 камер зафиксировали 16 млн нарушений ПДД и почти 200 000 аварий. В 2021 г. 20 000 камер зарегистрировали 160 млн нарушений и 133 000 ДТП. В научном центре пояснили, что работа камер не может полностью исключить риски возникновения ДТП. В прошлом году в зонах работы камер выявили более 3100 аварий — на 8,1% больше, чем в 2020 г. В этих ДТП погибли 280 человек — прирост на 1,8%. Показатель аварийности в зонах контроля 100 стационарных камер в 2021 г. вырос на 8,3%, хотя в 2016-2020 г. снижался.
В национальном проекте «Безопасные дороги» предусмотрено увеличение парка дорожных камер в 2,5 раза к 2030 г. по сравнению с 2017 г. — до 22 700 штук. В пресс-службе Минтранса не ответили на запрос издания. В 2022 г. уже сообщили об установке новых дорожных камер Томская, Калужская область, Удмуртия и другие регионы.