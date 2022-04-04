Сумма штрафов с дорожных камер в России превысила 100 млрд рублей
ГИБДД наложила на российских водителей в 2021 г. 179,5 млн штрафов на сумму 128,3 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД. На конец года нарушители оплатили штрафы на 72,7 млрд руб., или 56,6% вынесенных постановлений. С помощью дорожных камер было выписано 160,7 млн штрафов на 104,1 млрд руб. — максимум за всю историю работы такой системы.
Больше всего постановлений было вынесено в регионах с наиболее развитой системой автоматической фиксации нарушений, отметило издание. В Москве было выписано 31,9 млн штрафов (30,7 млн — по камерам) на сумму 23,7 млрд руб. В Московской области в 2021 г. вынесли 20,1 млн постановлений на 18 млрд руб. В Московском регионе водители оплачивают около 50% штрафов, однако часть задолженности взыскивают в последующие годы судебные приставы. В Санкт-Петербурге вынесено 6,8 млн штрафов на 4,6 млрд руб. Меньше всего постановлений на Чукотке — около 6000 штрафов на 8 млн руб., потому что в регионе нет дорожных камер.
По данным МВД, количество дел за вождение в нетрезвом виде и отказ от освидетельствования в 2021 г. осталось примерно прежним — 481 000, а число дел в отношении водителей-наркоманов уменьшилось на 12% до 19 600. Количество предупреждений, вынесенных инспекторами ГИБДД, снизилось на 10%, а число прекращенных дел об административных нарушениях выросло на 76%.
Генпрокуратура готовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер. Законопроект позволит без заявлений пострадавших отменять штрафы, вынесенные в период, когда дорожные камеры работали некорректно, – сейчас для этого нужно обращение автомобилиста или протест прокуратуры. Прокуроры в регионах России в 2021 г. проверили законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД. Они выяснили, что часто камеры ставят в местах с наибольшим трафиком для получения дополнительных доходов, а не для профилактики нарушений.