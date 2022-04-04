Сумма штрафов с дорожных камер в России превысила 100 млрд рублей

Больше всего постановлений было вынесено в регионах с наиболее развитой системой автоматической фиксации нарушений, отметило издание. В Москве было выписано 31,9 млн штрафов (30,7 млн — по камерам) на сумму 23,7 млрд руб. В Московской области в 2021 г. вынесли 20,1 млн постановлений на 18 млрд руб. В Московском регионе водители оплачивают около 50% штрафов, однако часть задолженности взыскивают в последующие годы судебные приставы. В Санкт-Петербурге вынесено 6,8 млн штрафов на 4,6 млрд руб. Меньше всего постановлений на Чукотке — около 6000 штрафов на 8 млн руб., потому что в регионе нет дорожных камер.