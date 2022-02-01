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Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с камер для авто

Ведомости

Прокуроры в регионах России в 2021 г. проверили законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД. Выяснилось, что часто камеры ставят в местах с наибольшим трафиком для получения дополнительных доходов, а не для профилактики нарушений, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Камеры, установленные не в местах концентрации ДТП, обнаружили сотрудники ведомств Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской и Ульяновской областей. В результате «мер реагирования» прокуроров такие камеры демонтировали.

По итогам проверок прокуратура готовит предложения по изменению законодательства в сфере применения камер. Издание выяснило, что ведомство предлагает внести поправки в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Законопроект позволит без заявлений пострадавших отменять штрафы, вынесенные в период, когда дорожные камеры работали некорректно, – сейчас для этого нужно обращение автомобилиста или протест прокуратуры. Похожий механизм прописан в проекте нового КоАП и законопроекте «Единой России», который в декабре прошлого года прошел первое чтение.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: дорожные камеры начнут фиксировать опасное вождение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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