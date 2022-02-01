Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с камер для авто

По итогам проверок прокуратура готовит предложения по изменению законодательства в сфере применения камер. Издание выяснило, что ведомство предлагает внести поправки в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Законопроект позволит без заявлений пострадавших отменять штрафы, вынесенные в период, когда дорожные камеры работали некорректно, – сейчас для этого нужно обращение автомобилиста или протест прокуратуры. Похожий механизм прописан в проекте нового КоАП и законопроекте «Единой России», который в декабре прошлого года прошел первое чтение.