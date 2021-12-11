«Коммерсантъ» узнал о планах разрешить камерам фиксировать опасное вождение
Росстандарт и МВД готовят новый ГОСТ, который закрепит за дорожными камерами право фиксировать опасное вождение, выяснил «Коммерсантъ». ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России, его намерены утвердить в первом квартале 2022 г., рассказали изданию в Росстандарте.
Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 г., через год КоАП предполагалось дополнить поправками о штрафах в 5 тыс. руб., но дальше второго чтения проект не сдвинулся. В текущем году о штрафе в размере 3 тыс. руб. говорилось в проекте нового КоАП от Минюста.
Наказывать водителей за превышение средней скорости движения прекратили в 2021 г., эту практику в России хотят вернуть, а стандарт уточнит условия вынесения штрафов за правонарушение, отмечает «Коммерсантъ».
Также ГОСТ разрешит выносить штрафы по данным записей со смартфонов граждан, на которых установлено приложение «Помощник Москвы».
В ассоциации ОКО, которая объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации, назвали документ «сбалансированным, учитывающим современные реалии, уровень развития технологий и возможности современных средств фотовидеофиксации». При этом один из авторов действующего ГОСТа Григорий Шухман высказался против закрепления в стандарте квалификации смартфонов граждан как автоматических камер.
Ранее Минюст предложил лишать водительских прав за три и более грубых нарушения ПДД в год. Если поправки будут приняты, срок лишения прав составит от года до полутора лет. В ведомстве сообщили, что в новом кодексе не будут повышаться штрафы за нарушение ПДД, кроме наказания за вождение в нетрезвом виде, если в салоне есть дети.