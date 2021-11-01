В России предложили ввести новый штраф за опасную езду
В России может появиться новый штраф за опасное вождение. Такие изменения внесены в проект нового КоАП, передает «РИА Новости» со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову.
По словам сенатора, размер нового штрафа составит 3 тыс. руб. Его предлагается накладывать на водителей, которые резко перестраиваются сразу через две полосы, не соблюдают дистанцию, совершают скоростные обгоны и т. д. в случаях, когда такая езда носит «системный характер».
Рукавишникова заметила, что правовое определение понятию «опасная езда» было дано в постановлении правительства еще в 2016 г. Помимо прочего, под него попали отказ уступить дорогу транспортному средству с преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, и резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП.
В административном законодательстве ответственность за опасную езду до сих пор предусмотрена не была. Лихачей наказывали за отдельные, а не систематические нарушения — например, превышение скорости или несоблюдение дистанции. Теперь же, помимо штрафов за каждое отдельное нарушение, планируется наказывать таких водителей штрафом за агрессивную езду, которая ставит под угрозу безопасность других участников дорожного движения, включая пешеходов.
Ранее Минюст предложил лишать водительских прав за три и более грубых нарушения ПДД в год. Если поправки будут приняты, срок лишения прав составит от года до полутора лет. В ведомстве сообщили, что в новом кодексе не будут повышаться штрафы за нарушение ПДД, кроме наказания за вождение в нетрезвом виде, если в салоне есть дети. В этом случае штраф предлагается повысить с 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а срок лишения прав составит от двух до трех лет.