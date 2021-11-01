В России предложили ввести новый штраф за опасную езду

Ранее Минюст предложил лишать водительских прав за три и более грубых нарушения ПДД в год. Если поправки будут приняты, срок лишения прав составит от года до полутора лет. В ведомстве сообщили, что в новом кодексе не будут повышаться штрафы за нарушение ПДД, кроме наказания за вождение в нетрезвом виде, если в салоне есть дети. В этом случае штраф предлагается повысить с 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а срок лишения прав составит от двух до трех лет.