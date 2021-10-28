Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД

В министерстве рассказали, что в новом кодексе не будут повышаться штрафы за нарушение ПДД, кроме наказания за вождение в нетрезвом виде, если в машине есть ребенок младше 16 лет. Административный штраф увеличится до 50 000 руб., а срок лишения прав составит от двух до трех лет.