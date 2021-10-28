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Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД

Ведомости

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба Минюста. Срок лишения прав составит от года до полутора лет. Решение принято «в целях повышения уровня безопасности на дорогах».

«В проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)», — заявили в Минюсте (цитата по ТАСС).

В министерстве рассказали, что в новом кодексе не будут повышаться штрафы за нарушение ПДД, кроме наказания за вождение в нетрезвом виде, если в машине есть ребенок младше 16 лет. Административный штраф увеличится до 50 000 руб., а срок лишения прав составит от двух до трех лет. 

Сейчас нетрезвых водителей могут оштрафовать на 30 000 руб. и лишить прав на срок до двух лет при отказе от медосвидетельствования независимо от того, есть ли в салоне автомобиля дети. 

Редакция нового КоАП – третья за последние два года. Первые две вызвали довольно резкую негативную реакцию делового сообщества и депутатов и так и не дошли до рассмотрения в Госдуме. Последняя версия кодекса стала значительно мягче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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