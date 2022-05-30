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Экономика

Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 10%

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации МРОТа, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

«Прежде всего речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 млрд руб.», — заявил Мишустин.

Таким образом, с 1 июня пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 19 360 руб. в среднем по России, минимальный размер оплаты труда составит 15 279 руб., а прожиточный минимум — 13 919 руб. Индексация пенсий затронет 35 млн россиян, а увеличение МРОТа позволит повысить зарплаты 4 млн работников. По данным правительства, на индексацию выделят 509,7 млрд руб., из которых 472,4 млрд пойдут на повышение пенсий.

Президент России Владимир Путин объявил о таком решении 25 мая. Ранее в этом году власти дополнительно проиндексировали пенсии на 8,6%: с 1 января этого года пенсии были увеличены на 5,9%, однако инфляция в 2021 г. составила рекордные за 6 лет 8,39%. 

МРОТ используется в России для регулирования оплаты труда и расчета размера больничных, пособий по безработице, беременности и родам. Согласно закону, власти регионов могут устанавливать свой уровень МРОТа, но он должен быть не ниже показателя в целом по стране. Прожиточный минимум используется для расчета социальных пособий, в том числе семьям с детьми, и социальных пенсий.

С 1 мая малообеспеченные российские семьи могут оформить ежемесячное пособие на детей 8-17 лет. право на такие выплаты есть у семей, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания, или от 6000 до 12 000 руб. Прожиточный минимум также используется для расчета пособий на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет включительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных