Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 10%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации МРОТа, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
«Прежде всего речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 млрд руб.», — заявил Мишустин.
Таким образом, с 1 июня пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 19 360 руб. в среднем по России, минимальный размер оплаты труда составит 15 279 руб., а прожиточный минимум — 13 919 руб. Индексация пенсий затронет 35 млн россиян, а увеличение МРОТа позволит повысить зарплаты 4 млн работников. По данным правительства, на индексацию выделят 509,7 млрд руб., из которых 472,4 млрд пойдут на повышение пенсий.
Президент России Владимир Путин объявил о таком решении 25 мая. Ранее в этом году власти дополнительно проиндексировали пенсии на 8,6%: с 1 января этого года пенсии были увеличены на 5,9%, однако инфляция в 2021 г. составила рекордные за 6 лет 8,39%.
МРОТ используется в России для регулирования оплаты труда и расчета размера больничных, пособий по безработице, беременности и родам. Согласно закону, власти регионов могут устанавливать свой уровень МРОТа, но он должен быть не ниже показателя в целом по стране. Прожиточный минимум используется для расчета социальных пособий, в том числе семьям с детьми, и социальных пенсий.
С 1 мая малообеспеченные российские семьи могут оформить ежемесячное пособие на детей 8-17 лет. право на такие выплаты есть у семей, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания, или от 6000 до 12 000 руб. Прожиточный минимум также используется для расчета пособий на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет включительно.