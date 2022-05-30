Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 10%

С 1 мая малообеспеченные российские семьи могут оформить ежемесячное пособие на детей 8-17 лет. право на такие выплаты есть у семей, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания, или от 6000 до 12 000 руб. Прожиточный минимум также используется для расчета пособий на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет включительно.