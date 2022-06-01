НРА и НАФИ назвали специальности с риском сокращения в ближайшие полгода
Специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники в ближайшие полгода вероятнее других могут попасть под сокращение, сообщил РБК со ссылкой на результаты совместного исследования Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 500 предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики.
Согласно исследованию, 17% компаний планируют сократить менеджеров по продажам, 15% — секретарей, курьеров и других сотрудников отделов административно-хозяйственного обеспечения, а по 13% — дизайнеров и HR-специалистов. По мнению аналитиков, финансовая отрасль — самая стабильная: 68% работодателей не планируют увольнять работающих в ней сотрудников и бухгалтеров.Также низкий риск попасть под сокращение у юристов и административно-хозяйственного персонала — их не планируют сокращать 65% и 61% работодателей соответственно.
В исследовании отмечается, что в течение полугода в компаниях вырастет спрос на производственный персонал — рабочих, инженеров и технологов: 18% работодателей заявили, что планируют нанять таких сотрудников в ближайшее время. 16% компаний рассказали, что планируют набрать больше маркетологов, продуктологов и аналитиков, а 14% хотят увеличить ИТ-отделы. Останутся востребованными и специалисты по логистике, считают 12% респондентов.