НРА и НАФИ назвали специальности с риском сокращения в ближайшие полгода

Согласно исследованию, 17% компаний планируют сократить менеджеров по продажам, 15% — секретарей, курьеров и других сотрудников отделов административно-хозяйственного обеспечения, а по 13% — дизайнеров и HR-специалистов. По мнению аналитиков, финансовая отрасль — самая стабильная: 68% работодателей не планируют увольнять работающих в ней сотрудников и бухгалтеров.Также низкий риск попасть под сокращение у юристов и административно-хозяйственного персонала — их не планируют сокращать 65% и 61% работодателей соответственно.