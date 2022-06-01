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Общество

Кипр отменил последние ограничения по COVID-19 для прибывающих в страну

Ведомости

Власти Кипра с 1 июня отменили требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации, передает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава республики.

«Ни один пассажир, прибывающий в Республику Кипр, независимо от страны своего происхождения, не обязан предъявлять справку о прививках, ПЦР-тестах или экспресс-анализах», — говорится в заявлении.

Помимо этого с сегодняшнего дня на острове больше не является обязательным ношение защитной маски в закрытых помещениях, за исключением так называемых зон повышенного риска, к которым относятся медучреждения, дома престарелых, места содержания уязвимых групп населения и общественный транспорт. Маски также рекомендуется использовать в местах скопления большого количества людей тем, кто сам относится к уязвимым группам населения либо контактирует с группами повышенного риска.

В начале мая Хорватия также сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну. В МИДе республики пояснили, что въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и др.

Аналогичное решение приняли Сербия и Новая Зеландия, власти которой сняли большую часть ограничений для туристов из 60 стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме. Обязательным условием для въезда без карантина останется полная вакцинация против коронавируса и отрицательный результат теста на COVID-19, сданного перед отъездом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных