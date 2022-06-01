Кипр отменил последние ограничения по COVID-19 для прибывающих в страну
Власти Кипра с 1 июня отменили требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации, передает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава республики.
«Ни один пассажир, прибывающий в Республику Кипр, независимо от страны своего происхождения, не обязан предъявлять справку о прививках, ПЦР-тестах или экспресс-анализах», — говорится в заявлении.
Помимо этого с сегодняшнего дня на острове больше не является обязательным ношение защитной маски в закрытых помещениях, за исключением так называемых зон повышенного риска, к которым относятся медучреждения, дома престарелых, места содержания уязвимых групп населения и общественный транспорт. Маски также рекомендуется использовать в местах скопления большого количества людей тем, кто сам относится к уязвимым группам населения либо контактирует с группами повышенного риска.
В начале мая Хорватия также сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну. В МИДе республики пояснили, что въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и др.
Аналогичное решение приняли Сербия и Новая Зеландия, власти которой сняли большую часть ограничений для туристов из 60 стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме. Обязательным условием для въезда без карантина останется полная вакцинация против коронавируса и отрицательный результат теста на COVID-19, сданного перед отъездом.