Кипр отменил последние ограничения по COVID-19 для прибывающих в страну

Помимо этого с сегодняшнего дня на острове больше не является обязательным ношение защитной маски в закрытых помещениях, за исключением так называемых зон повышенного риска, к которым относятся медучреждения, дома престарелых, места содержания уязвимых групп населения и общественный транспорт. Маски также рекомендуется использовать в местах скопления большого количества людей тем, кто сам относится к уязвимым группам населения либо контактирует с группами повышенного риска.