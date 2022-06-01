ТАСС: силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию
«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы "Роснано" Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — рассказал собеседник агентства.
Ранее агентство сообщало, что силовые структуры проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса. «Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — отмечал источник агентства, не уточнив, о каких банках может идти речь.
В конце марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны в Стамбул, затем, по данным ТАСС, он находился в Италии. Позднее его представитель сообщил агентству, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».
В середине апреля новый гендиректор «Роснано» Сергей Куликов, назначенный на этот пост в конце 2020 г. вместо Чубайса, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. Независимыми аудиторами, в том числе Федеральным казначейством, обнаружены факты завышения реальной рыночной стоимости портфельных активов института развития, а также некорректного ведения отчетности, говорится в письме Куликова генеральному прокурору Игорю Краснову (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердили близкий к «Роснано» источник и источник в силовых структурах).