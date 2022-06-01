ВОЗ сообщила о 550 случаях заражения оспой обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 30 странах, сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. 30 мая было известно о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых в 23 странах мира.
«На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян из 30 стран, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — заявил Гебрейесус (цитата по ТАСС). По его словам, в большинстве случаев речь идет о «мужчинах, имевших секс с мужчинами» и обратившихся с симптомами заболевания в клиники сексуального здоровья.
Гебрейесус призвал затронутые страны расширить наблюдение, которое должно охватывать широкие группы населения. Организация также считает своими приоритетами защиту работников здравоохранения, работающих на «переднем крае», информирование групп населения, которые рискуют заразиться, предотвращение распространения вируса в этих группах и изучение болезни, добавил он.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Роспотребнадзор ранее сегодня сообщил, что поставит в регионы 1000 тест-систем для выявления оспы обезьян. Исследования будут проводить 20 организаций ведомства, в которые будут отправлять биоматериалы людей с симптомами заражения оспой. В ведомстве отметили, что сейчас случаев заражения оспой обезьян в России не зарегистрировано. Вероятность завоза заболевания в Россию оценивается как низкая.