Роспотребнадзор поставит в регионы 1000 тест-систем для выявления оспы обезьян
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора произвел 1000 тест-комплектов для выявления оспы обезьян у человека, с помощью которых можно будет сделать 100 000 ПЦР-исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Речь идет о тест-системе "Вектор-ПЦРрв-ВОО". Она позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена. На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян», — говорится в сообщении.
Исследования будут проводить 20 организаций Роспотребнадзора, в которые будут отправлять биоматериалы людей с симптомами заражения оспой. В ведомстве отметили, что сейчас случаев заражения оспой обезьян в России не зарегистрировано. Вероятность завоза заболевания в Россию оценивается как низкая.
30 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ей известно о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. По мнению специалистов, появление оспы в нескольких странах, где ее раньше не было, говорит о возможном существовании невыявленной передачи вируса в течение какого-то времени. В Нигерийском центре по контролю за заболеваниями (NCDC) в тот же день сообщили о первом случае смерти от оспы обезьян.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.