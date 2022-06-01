Роспотребнадзор поставит в регионы 1000 тест-систем для выявления оспы обезьян

30 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ей известно о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. По мнению специалистов, появление оспы в нескольких странах, где ее раньше не было, говорит о возможном существовании невыявленной передачи вируса в течение какого-то времени. В Нигерийском центре по контролю за заболеваниями (NCDC) в тот же день сообщили о первом случае смерти от оспы обезьян.