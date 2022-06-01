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Роспотребнадзор поставит в регионы 1000 тест-систем для выявления оспы обезьян

Ведомости

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора произвел 1000 тест-комплектов для выявления оспы обезьян у человека, с помощью которых можно будет сделать 100 000 ПЦР-исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Речь идет о тест-системе "Вектор-ПЦРрв-ВОО". Она позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена. На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян», — говорится в сообщении.

Исследования будут проводить 20 организаций Роспотребнадзора, в которые будут отправлять биоматериалы людей с симптомами заражения оспой. В ведомстве отметили, что сейчас случаев заражения оспой обезьян в России не зарегистрировано. Вероятность завоза заболевания в Россию оценивается как низкая.

30 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ей известно о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. По мнению специалистов, появление оспы в нескольких странах, где ее раньше не было, говорит о возможном существовании невыявленной передачи вируса в течение какого-то времени. В Нигерийском центре по контролю за заболеваниями (NCDC) в тот же день сообщили о первом случае смерти от оспы обезьян.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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