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Роспотребнадзор: вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая

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В Роспотребнадзоре оценивают вероятность завоза в Россию оспы обезьян как низкую из-за ограничений авиаперевозок, сообщили «РИА Новости».

Авиасообщение ограничено с большинством стран, где выявлены случаи заболевания, уточнили в ведомстве. Но санитарно-карантинный контроль на границе все равно был усилен.

Роспотребнадзор сообщил, что, по данным на 23 мая, в России случаев заболевания не выявлено. Реагенты, необходимые для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусов есть в достаточном количестве – разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора тест-система может применяться во внелабораторных условиях и «не вызывает перекрестных реакций» с корью, краснухой и ветряной оспой.

Ведомство сообщило, что в России есть «иммунная прослойка», которая предотвратит распространение вируса, – речь идет о вакцинации от натуральной оспы. Прививка снижает вероятность тяжелого течения оспы обезьян, так как все поксвирусы дают «хороший перекрестный иммунитет», добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что оспа обезьян не обладает высокой заразностью и воздушно-капельным путем может передаться только при длительном контакте. Для защиты от заражения в случае посещения эндемичных стран Роспотребнадзор рекомендует избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами. Особо осторожными следует быть тем, кто собирается посетить Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных