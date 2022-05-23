Роспотребнадзор: вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая
В Роспотребнадзоре оценивают вероятность завоза в Россию оспы обезьян как низкую из-за ограничений авиаперевозок, сообщили «РИА Новости».
Авиасообщение ограничено с большинством стран, где выявлены случаи заболевания, уточнили в ведомстве. Но санитарно-карантинный контроль на границе все равно был усилен.
Роспотребнадзор сообщил, что, по данным на 23 мая, в России случаев заболевания не выявлено. Реагенты, необходимые для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусов есть в достаточном количестве – разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора тест-система может применяться во внелабораторных условиях и «не вызывает перекрестных реакций» с корью, краснухой и ветряной оспой.
Ведомство сообщило, что в России есть «иммунная прослойка», которая предотвратит распространение вируса, – речь идет о вакцинации от натуральной оспы. Прививка снижает вероятность тяжелого течения оспы обезьян, так как все поксвирусы дают «хороший перекрестный иммунитет», добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что оспа обезьян не обладает высокой заразностью и воздушно-капельным путем может передаться только при длительном контакте. Для защиты от заражения в случае посещения эндемичных стран Роспотребнадзор рекомендует избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами. Особо осторожными следует быть тем, кто собирается посетить Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.