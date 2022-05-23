Роспотребнадзор: вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая

В ведомстве подчеркнули, что оспа обезьян не обладает высокой заразностью и воздушно-капельным путем может передаться только при длительном контакте. Для защиты от заражения в случае посещения эндемичных стран Роспотребнадзор рекомендует избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами. Особо осторожными следует быть тем, кто собирается посетить Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.