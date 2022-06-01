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Министр образования впервые рассказал, чем заменят Болонскую систему

Ведомости

Новая отечественная система высшего образования объединит российский и советский опыт, накопленный за 20-30 лет, в частности, наработки МИФИ Новосибирского госуниверситета, сообщил министр образования Валерий Фальков, которого цитирует пресс-служба ведомства в Telegram-канале. 24 мая Фальков заявил о планах по уходу от Болонской системы, которую назвал «прожитым этапом», и анонсировал появление «собственной уникальной системы образования». Но тогда он не пояснил, на основе чего будет формироваться новый образовательный вектор.

«Опираясь на эти принципы и учитывая предыдущий уникальный опыт развития, мы выстроим систему, которая будет привлекательна для иностранцев и в то же время станет полностью отвечать национальным интересам», – сказал Фальков сегодня. По его словам, определять конкретные форматы будут российские «университеты вместе с индустриями, реальным сектором экономики».

Министр также пояснил, какие именно проблемы были у Болонского процесса в России. «Поступление в магистратуру [после бакалавриата] без профильного образования зачастую ведет к снижению качества образования», – сказал он.

Фальков заявил, что частично элементы Болонской системы могут сохраниться: по его словам, «коренной слом» существующей в России сейчас системы не нужен, «на старте нового этапа развития отечественной системы высшего образования надо прагматично подойти ко всему накопленному опыту, отделить зерна от плевел».

О том, что Минобрнауки не планирует «ломать через колено» существующую в России систему образования ради отказа от Болонского процесса, заявлял и замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, выступая 30 мая на заседании совета ректоров творческих вузов. Афанасьев также пообещал сохранить «позитивный опыт» Болонской системы, спланировать «переходный период» к новой структуре, но указал, что возврата к советским практикам не будет. Минпросвещения после заявления Фалькова о готовящемся выходе из Болонского процесса допустило возврат к системе «специалитет», действовавшей во времена СССР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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