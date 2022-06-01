Министр образования впервые рассказал, чем заменят Болонскую систему

О том, что Минобрнауки не планирует «ломать через колено» существующую в России систему образования ради отказа от Болонского процесса, заявлял и замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, выступая 30 мая на заседании совета ректоров творческих вузов. Афанасьев также пообещал сохранить «позитивный опыт» Болонской системы, спланировать «переходный период» к новой структуре, но указал, что возврата к советским практикам не будет. Минпросвещения после заявления Фалькова о готовящемся выходе из Болонского процесса допустило возврат к системе «специалитет», действовавшей во времена СССР.