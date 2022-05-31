Минобрнауки рекомендовало вузам отказаться от обмена студентами с ЕС

Позже в интервью «Ведомостям» проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова уточнила, что Болонская система определяет лишь структуру системы образования, в частности, разделение на уровни бакалавриата и магистратуры. «Два года назад на Совете при президенте РФ [по науке] было принято решение двигаться от системы «4 + 2» к «2 + 2 + 2», когда первые два года студенты учатся на укрупненном направлении подготовки и получают фундаментальные знания, на третьем курсе выбирают специализацию, а если идут в магистратуру — решают, по какому пути идти: по практическому или научно-исследовательскому», — рассказала она.