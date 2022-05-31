Минобрнауки рекомендовало вузам отказаться от обмена студентами с ЕС
Минобрнауки России советует российским вузам не сотрудничать с ЕС в рамках программы по обмену студентами Erasmus+. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Совет ЕС 8 апреля ввел запрет на финансовую и нефинансовую поддержку российских государственных или находящихся под государственным контролем организаций по линии финансируемых из бюджета ЕС программ, пояснили в Минобрнауки.
ЕС финансирует программу Erasmus+, направленную на поддержку и развитие сотрудничества в сфере образования и обучения, более 30 лет. В частности, речь идет о финансовой поддержке обмена студентами из стран - участников программы. За последние шесть лет в программе поучаствовали более 13 000 российских студентов.
В конце февраля Минобрнауки заявило, что все россияне, которые проходили обучение в зарубежных вузах и столкнулись с ущемлением прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах страны.
На прошлой неделе Минобрнауки заявило, что Россия займется разработкой собственной системы образования для того, чтобы отказаться от Болонской. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что к Болонской системе надо относиться как «к прожитому этапу».
Позже в интервью «Ведомостям» проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова уточнила, что Болонская система определяет лишь структуру системы образования, в частности, разделение на уровни бакалавриата и магистратуры. «Два года назад на Совете при президенте РФ [по науке] было принято решение двигаться от системы «4 + 2» к «2 + 2 + 2», когда первые два года студенты учатся на укрупненном направлении подготовки и получают фундаментальные знания, на третьем курсе выбирают специализацию, а если идут в магистратуру — решают, по какому пути идти: по практическому или научно-исследовательскому», — рассказала она.