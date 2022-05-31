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Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам отказаться от обмена студентами с ЕС

Ведомости

Минобрнауки России советует российским вузам не сотрудничать с ЕС в рамках программы по обмену студентами Erasmus+. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Совет ЕС 8 апреля ввел запрет на финансовую и нефинансовую поддержку российских государственных или находящихся под государственным контролем организаций по линии финансируемых из бюджета ЕС программ, пояснили в Минобрнауки.

ЕС финансирует программу Erasmus+, направленную на поддержку и развитие сотрудничества в сфере образования и обучения, более 30 лет. В частности, речь идет о финансовой поддержке обмена студентами из стран - участников программы. За последние шесть лет в программе поучаствовали более 13 000 российских студентов.

В конце февраля Минобрнауки заявило, что все россияне, которые проходили обучение в зарубежных вузах и столкнулись с ущемлением прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах страны.

На прошлой неделе Минобрнауки заявило, что Россия займется разработкой собственной системы образования для того, чтобы отказаться от Болонской. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что к Болонской системе надо относиться как «к прожитому этапу».

Позже в интервью «Ведомостям» проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова уточнила, что Болонская система определяет лишь структуру системы образования, в частности, разделение на уровни бакалавриата и магистратуры. «Два года назад на Совете при президенте РФ [по науке] было принято решение двигаться от системы «4 + 2» к «2 + 2 + 2», когда первые два года студенты учатся на укрупненном направлении подготовки и получают фундаментальные знания, на третьем курсе выбирают специализацию, а если идут в магистратуру — решают, по какому пути идти: по практическому или научно-исследовательскому», — рассказала она.

Ранее по теме: Российские вузы готовятся к уходу из Болонского пространства
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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