В ООН спрогнозировали рост числа людей на грани голодной смерти до 323 млн
323 млн человек могут оказаться на грани голодной смерти, если боевые действия на Украине продолжатся, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
«Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост цен подтолкнули 276 миллионов человек к грани голодной смерти. Если война на Украине не закончится в ближайшее время, это число может возрасти до 323 миллионов человек», — подчеркнул Бизли (цитата по «РИА Новости»).
После начала спецоперации на Украине генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний кризис может ввергнуть в голод и нищету до 1,7 млрд человек. Прежде всего это может произойти, потому что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, около 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Гутерриш отметил, что зерно из этих стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Военно-морской флот России сможет обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если украинская сторона разминирует выходы из портов. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что возобновлению морского импорта украинского зерна мешают установленные у берегов Одесской области мины и запрет на страхование российских судов и обслуживание их в международных портах.