В ООН спрогнозировали рост числа людей на грани голодной смерти до 323 млн

После начала спецоперации на Украине генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний кризис может ввергнуть в голод и нищету до 1,7 млрд человек. Прежде всего это может произойти, потому что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, около 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Гутерриш отметил, что зерно из этих стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире.