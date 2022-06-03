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В ООН спрогнозировали рост числа людей на грани голодной смерти до 323 млн

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323 млн человек могут оказаться на грани голодной смерти, если боевые действия на Украине продолжатся, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост цен подтолкнули 276 миллионов человек к грани голодной смерти. Если война на Украине не закончится в ближайшее время, это число может возрасти до 323 миллионов человек», — подчеркнул Бизли (цитата по «РИА Новости»).

После начала спецоперации на Украине генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний кризис может ввергнуть в голод и нищету до 1,7 млрд человек. Прежде всего это может произойти, потому что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, около 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Гутерриш отметил, что зерно из этих стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Военно-морской флот России сможет обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если украинская сторона разминирует выходы из портов. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что возобновлению морского импорта украинского зерна мешают установленные у берегов Одесской области мины и запрет на страхование российских судов и обслуживание их в международных портах.

Ранее по теме: Небензя заявил о готовности России обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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