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В Сбербанке сообщили о раскрытом в Бердянске колл-центре мошенников

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У раскрытого в Бердянске колл-центра мошенников были данные не менее 20 млн россиян, в нем работало не менее 300 человек, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Колл-центр раскрыли российские военные, а «Сбер» привлекли в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные на поврежденных серверах.

«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России – не менее 20 млн человек», — рассказал Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что злоумышленники получили данные россиян из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы. Кузнецов отметил, что, согласно имеющимся материалам, колл-центр в Бердянске действовал по согласованию с властями Украины. Его инфраструктура была развернута в Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков – в США, а IP-телефония – в Эстонии.

Кузнецов добавил, что Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества в отношении россиян: сейчас злоумышленники совершают до 50 000 звонков в день. По его словам, это «очень высокая цифра».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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