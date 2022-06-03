В Сбербанке сообщили о раскрытом в Бердянске колл-центре мошенников

«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России – не менее 20 млн человек», — рассказал Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).