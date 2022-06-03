В Сбербанке сообщили о раскрытом в Бердянске колл-центре мошенников
У раскрытого в Бердянске колл-центра мошенников были данные не менее 20 млн россиян, в нем работало не менее 300 человек, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Колл-центр раскрыли российские военные, а «Сбер» привлекли в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные на поврежденных серверах.
«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России – не менее 20 млн человек», — рассказал Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что злоумышленники получили данные россиян из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы. Кузнецов отметил, что, согласно имеющимся материалам, колл-центр в Бердянске действовал по согласованию с властями Украины. Его инфраструктура была развернута в Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков – в США, а IP-телефония – в Эстонии.
Кузнецов добавил, что Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества в отношении россиян: сейчас злоумышленники совершают до 50 000 звонков в день. По его словам, это «очень высокая цифра».