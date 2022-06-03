Банк России и МВД наладят оперативный обмен информацией по мошенникам
Банк России и МВД наладят оперативный обмен информацией по финансовым мошенникам, которые осуществляют переводы денежных средств без согласия клиента. Такой законопроект внес в правительство Минфин, сообщается на сайте ведомства. Документ вносит изменения в законы «О национальной платежной системе» и «О банках и банковской деятельности».
Действующий на данный момент срок ответов банков на запросы МВД по хищениям составляет до 30 дней.
Оперативный обмен информацией будет совершаться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия, и происходить с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ (технологической инфраструктуры ЦБ.).
Согласно законопроекту, МВД будет передавать ЦБ данные о действиях, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента, а ЦБ будет сообщать МВД сведения из своей базы данных о попытках совершения противоправных операций. Это касается в том числе информации о всей цепочке транзакций, которая станет основой для проведения оперативно-розыскных мероприятий, отмечается в сообщении.
Минфин ожидает, что благодаря законопроекту мошенничество с банковскими картами и переводы без согласия клиента потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов. Поэтому чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств, резюмируется в сообщении ведомства.
По данным ЦБ, в I квартале 2022 г. злоумышленники украли у клиентов банков 3,3 млрд руб., что на 14% больше того же периода год назад. Из украденного вернули клиентам всего 6,2%, или 204,2 млн руб., тогда как год назад доля возврата была 7,3%, или 210 млн руб., – этот показатель падает с 2019 г. Количество операций без согласия клиента в I квартале выросло на 8,6% до 258 097 штук относительно I квартала год назад. В основном деньги крадут с помощью методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит деньги или раскрывает банковские сведения: ее доля составила 52,5%, снизившись с 56,2%. Но относительно показателя всего 2021 года доля операций с методом социнженерии выросла: по итогам минувшего года она составляла 49,4%.