Банк России и МВД наладят оперативный обмен информацией по мошенникам

По данным ЦБ, в I квартале 2022 г. злоумышленники украли у клиентов банков 3,3 млрд руб., что на 14% больше того же периода год назад. Из украденного вернули клиентам всего 6,2%, или 204,2 млн руб., тогда как год назад доля возврата была 7,3%, или 210 млн руб., – этот показатель падает с 2019 г. Количество операций без согласия клиента в I квартале выросло на 8,6% до 258 097 штук относительно I квартала год назад. В основном деньги крадут с помощью методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит деньги или раскрывает банковские сведения: ее доля составила 52,5%, снизившись с 56,2%. Но относительно показателя всего 2021 года доля операций с методом социнженерии выросла: по итогам минувшего года она составляла 49,4%.