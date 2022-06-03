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Финансы

Банк России и МВД наладят оперативный обмен информацией по мошенникам

Ведомости

Банк России и МВД наладят оперативный обмен информацией по финансовым мошенникам, которые осуществляют переводы денежных средств без согласия клиента. Такой законопроект внес в правительство Минфин, сообщается на сайте ведомства. Документ вносит изменения в законы «О национальной платежной системе» и «О банках и банковской деятельности».

Действующий на данный момент срок ответов банков на запросы МВД по хищениям составляет до 30 дней.

Оперативный обмен информацией будет совершаться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия, и происходить с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ (технологической инфраструктуры ЦБ.).

Согласно законопроекту, МВД будет передавать ЦБ данные о действиях, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента, а ЦБ будет сообщать МВД сведения из своей базы данных о попытках совершения противоправных операций. Это касается в том числе информации о всей цепочке транзакций, которая станет основой для проведения оперативно-розыскных мероприятий, отмечается в сообщении.

Минфин ожидает, что благодаря законопроекту мошенничество с банковскими картами и переводы без согласия клиента потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов. Поэтому чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств, резюмируется в сообщении ведомства.

По данным ЦБ, в I квартале 2022 г. злоумышленники украли у клиентов банков 3,3 млрд руб., что на 14% больше того же периода год назад. Из украденного вернули клиентам всего 6,2%, или 204,2 млн руб., тогда как год назад доля возврата была 7,3%, или 210 млн руб., – этот показатель падает с 2019 г. Количество операций без согласия клиента в I квартале выросло на 8,6% до 258 097 штук относительно I квартала год назад. В основном деньги крадут с помощью методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит деньги или раскрывает банковские сведения: ее доля составила 52,5%, снизившись с 56,2%. Но относительно показателя всего 2021 года доля операций с методом социнженерии выросла: по итогам минувшего года она составляла 49,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных