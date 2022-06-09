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Чернышенко назвал количество бюджетных мест в российских вузах

Ведомости

Более 64% выпускников школ в России смогут в 2022 г. поступить в вуз на бюджетной основе, всего в этом году будет открыто 588 044 бюджетных места, из которых 73% — в региональных вузах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Российские вузы и их филиалы готовы к старту приемной кампании. В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам», — рассказал Чернышенко (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас упор делается на инженерные специальности, чтобы обеспечить скорейшее импортозамещение: с сентября по этим направлениям начнут учиться почти 245 000 человек. На втором месте — педагогические специальности, а затем идут общественные и медицинские науки.

Подать документы в вуз можно лично, по почте и через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. К сервису уже подключились 974 вуза, в том числе 77 частных. 

В новом учебном году количество бюджетных мест на ординатуре вырастет на 13,6% до 19 700, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Новые места распределили на направления по клинической медицине, науках о здоровье, профилактической медицине и фармации. В аспирантуре число бюджетных мест увеличится на 6,1% до 17 500. Их распределят по направлениям информатики и вычислительной техники, биологическим наукам, физике и астрономии, клинической медицине, наукам о земле, сельскому, лесному и рыболовному хозяйству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных