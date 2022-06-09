Чернышенко назвал количество бюджетных мест в российских вузах

В новом учебном году количество бюджетных мест на ординатуре вырастет на 13,6% до 19 700, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Новые места распределили на направления по клинической медицине, науках о здоровье, профилактической медицине и фармации. В аспирантуре число бюджетных мест увеличится на 6,1% до 17 500. Их распределят по направлениям информатики и вычислительной техники, биологическим наукам, физике и астрономии, клинической медицине, наукам о земле, сельскому, лесному и рыболовному хозяйству.