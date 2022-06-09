Правительство выделит 1,4 млрд рублей на выплаты на третьего ребенка в семье

Ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка выплачивается, пока ребенку не исполнится 3 года. Получить выплату могут семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. На сайте Минтруда говорится, что размер и условия выплат определяют власти регионов. Такие выплаты введены в 78 субъектах, а получают их около 500 000 семей.