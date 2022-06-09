Правительство выделит 1,4 млрд рублей на выплаты на третьего ребенка в семье
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,4 млрд руб. дополнительно на ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка в семье, сообщила пресс-служба правительства.
Деньги получат Алтай, Бурятия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Забайкальский, Красноярский и Ставропольские края, Новосибирская область и Чукотский АО. Дополнительные субсидии выделили после уточнения числа получателей пособий.
Ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка выплачивается, пока ребенку не исполнится 3 года. Получить выплату могут семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. На сайте Минтруда говорится, что размер и условия выплат определяют власти регионов. Такие выплаты введены в 78 субъектах, а получают их около 500 000 семей.
С 1 мая в России начали выплачивать пособие на детей 8-17 лет. Получить его могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания, то есть от 6000 до 12 000 руб.