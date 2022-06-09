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Общество

Правительство выделит 1,4 млрд рублей на выплаты на третьего ребенка в семье

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,4 млрд руб. дополнительно на ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка в семье, сообщила пресс-служба правительства.

Деньги получат Алтай, Бурятия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Забайкальский, Красноярский и Ставропольские края, Новосибирская область и Чукотский АО. Дополнительные субсидии выделили после уточнения числа получателей пособий. 

Ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка выплачивается, пока ребенку не исполнится 3 года. Получить выплату могут семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. На сайте Минтруда говорится, что размер и условия выплат определяют власти регионов. Такие выплаты введены в 78 субъектах, а получают их около 500 000 семей.

С 1 мая в России начали выплачивать пособие на детей 8-17 лет. Получить его могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе проживания, то есть от 6000 до 12 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных