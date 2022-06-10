В Рособрнадзоре спрогнозировали снижение средних баллов ЕГЭ в 2022 году

«Это не связано с тем, что результаты ухудшились, школы перестали учить, онлайн повлиял или теории заговора. Все очень просто и предсказуемо: у нас первый выпуск, который учился по новым государственным образовательным стандартам», — пояснил он (цитата по ТАСС). Музаев добавил, что также изменились контрольно-измерительные материалы на экзаменах. По его словам, когда в каком-то предмете появляются изменения, средний балл по ЕГЭ снижается по отношению к предыдущему году.