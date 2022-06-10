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В Рособрнадзоре спрогнозировали снижение средних баллов ЕГЭ в 2022 году

Ведомости

Средний балл по всем предметам Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2022 г. снизится из-за изменений стандартов образования и контрольно-измерительных материалов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Это не связано с тем, что результаты ухудшились, школы перестали учить, онлайн повлиял или теории заговора. Все очень просто и предсказуемо: у нас первый выпуск, который учился по новым государственным образовательным стандартам», — пояснил он (цитата по ТАСС). Музаев добавил, что также изменились контрольно-измерительные материалы на экзаменах. По его словам, когда в каком-то предмете появляются изменения, средний балл по ЕГЭ снижается по отношению к предыдущему году.

ЕГЭ в 2022 г. пройдет в обычном формате впервые с начала пандемии. Досрочный период сдачи ЕГЭ прошел с 21 марта по 18 апреля, основной продлится с 26 мая по 3 июля. В августе прошлого года Музаев заявил, что в ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения, «но не революционные». Изменения внесут, потому что выпускники 2022 г. все 11 лет учились по новым образовательным стандартам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных