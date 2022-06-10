В Рособрнадзоре спрогнозировали снижение средних баллов ЕГЭ в 2022 году
Средний балл по всем предметам Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2022 г. снизится из-за изменений стандартов образования и контрольно-измерительных материалов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Это не связано с тем, что результаты ухудшились, школы перестали учить, онлайн повлиял или теории заговора. Все очень просто и предсказуемо: у нас первый выпуск, который учился по новым государственным образовательным стандартам», — пояснил он (цитата по ТАСС). Музаев добавил, что также изменились контрольно-измерительные материалы на экзаменах. По его словам, когда в каком-то предмете появляются изменения, средний балл по ЕГЭ снижается по отношению к предыдущему году.
ЕГЭ в 2022 г. пройдет в обычном формате впервые с начала пандемии. Досрочный период сдачи ЕГЭ прошел с 21 марта по 18 апреля, основной продлится с 26 мая по 3 июля. В августе прошлого года Музаев заявил, что в ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения, «но не революционные». Изменения внесут, потому что выпускники 2022 г. все 11 лет учились по новым образовательным стандартам.