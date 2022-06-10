Более 80% россиян назвали себя патриотами
85% россиян считают себя патриотами, говорится в результатах опроса фонда «Общественное мнение», в котором приняли участие 1500 человек из 53 регионов России. Не считают себя патриотами 11% опрошенных.
По мнению 52% опрошенных, патриотами можно назвать большинство россиян, 22% респондентов считают патриотами половину жителей страны, а 6% — всех россиян (в 2001-2012 гг. этот показатель составлял 1%). 46% опрошенных отметили, что среди россиян стало больше патриотов — в 2020 г. показатель составлял 22%. Снижение числа патриотов отметили 11%, а 30% не увидели никаких изменений.
Социологи отметили, что 51% россиян считают, что патриотами становятся, прежде всего, благодаря патриотическому воспитанию; 41% опрошенных назвали другие причины. При этом 65% респондентов отметили, что быть или не быть патриотом — личное дело каждого (31% россиян заявили, что каждый гражданин должен быть патриотом). 74% россиян согласились с утверждением, что патриот должен считать свою страну самой лучшей.
По мнению опрошенных, человек не может быть патриотом, если он старается избежать службы в армии, так считают 70%. Чуть меньше — 68% — заявили, что патриотом не может быть равнодушный к природе человек. Для 65% непатриотично не знать историю своей страны, 56% заявили, что человек не может быть патриотом, если уезжает жить и работать за границу.
При этом 48% респондентов считают, что человек, который критикует власти своей страны, скорее может быть патриотом — противоположное мнение высказали 46% опрошенных. Также 49% считают, что человек может быть патриотом и не ходить на выборы, не знать текста гимна своей страны — 55%, предпочитать зарубежную литературу и искусство отечественному.