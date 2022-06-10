Более 80% россиян назвали себя патриотами

По мнению опрошенных, человек не может быть патриотом, если он старается избежать службы в армии, так считают 70%. Чуть меньше — 68% — заявили, что патриотом не может быть равнодушный к природе человек. Для 65% непатриотично не знать историю своей страны, 56% заявили, что человек не может быть патриотом, если уезжает жить и работать за границу.