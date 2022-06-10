Газета
Общество

Более 80% россиян назвали себя патриотами

Ведомости

85% россиян считают себя патриотами, говорится в результатах опроса фонда «Общественное мнение», в котором приняли участие 1500 человек из 53 регионов России. Не считают себя патриотами 11% опрошенных.

По мнению 52% опрошенных, патриотами можно назвать большинство россиян, 22% респондентов считают патриотами половину жителей страны, а 6% — всех россиян (в 2001-2012 гг. этот показатель составлял 1%). 46% опрошенных отметили, что среди россиян стало больше патриотов — в 2020 г. показатель составлял 22%. Снижение числа патриотов отметили 11%, а 30% не увидели никаких изменений.

Социологи отметили, что 51% россиян считают, что патриотами становятся, прежде всего, благодаря патриотическому воспитанию; 41% опрошенных назвали другие причины. При этом 65% респондентов отметили, что быть или не быть патриотом — личное дело каждого (31% россиян заявили, что каждый гражданин должен быть патриотом). 74% россиян согласились с утверждением, что патриот должен считать свою страну самой лучшей.

По мнению опрошенных, человек не может быть патриотом, если он старается избежать службы в армии, так считают 70%. Чуть меньше — 68% — заявили, что патриотом не может быть равнодушный к природе человек. Для 65% непатриотично не знать историю своей страны, 56% заявили, что человек не может быть патриотом, если уезжает жить и работать за границу.

При этом 48% респондентов считают, что человек, который критикует власти своей страны, скорее может быть патриотом — противоположное мнение высказали 46% опрошенных. Также 49% считают, что человек может быть патриотом и не ходить на выборы, не знать текста гимна своей страны — 55%, предпочитать зарубежную литературу и искусство отечественному.

Ранее по теме: Песков рассказал о значении слова патриотизм

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных