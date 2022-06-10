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Общество

Минпросвещения предложило повторять всю историю России в 10-11 классах

Ведомости

Министерство просвещения предложило ввести для учеников 10-11 классов курс, в котором будет повторяться вся история России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 

«Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный "Россия — моя история", в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», — рассказал Кравцов (цитата по ТАСС).

По словам министра, в рамках курса старшеклассникам еще раз расскажут о значимых исторических событиях и их влиянии на становление России. »Уверен, что сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны, которую вел киевский режим в отношении Луганской и Донецкой народных республик, также займет достойное место в этом курсе. Такой курс «Россия — моя история» позволит сформировать целостное представление о тех или иных явлениях нашей истории», — подчеркнул он. 

Министр отметил, что этим курсом планируется закрыть вопрос о недостаточности преподавания истории в школе. Он уточнил, что курс рассчитан не только на учеников старших классов, но и на студентов колледжей.

В апреле Кравцов заявил, что российские школьники начнут изучать историю России с 1 класса в рамках других предметов. Также в школах в начале каждой учебной недели будут исполнять гимн России и поднимать флаг страны. 24 мая «Коммерсантъ» сообщил, что Минобрнауки предложило ввести для всех факультетов российских вузов единые требования по преподаванию истории России. Министерство предложило преподавать историю студентам всех специальностей курсом не менее 144 академических часов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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