Минпросвещения предложило повторять всю историю России в 10-11 классах

По словам министра, в рамках курса старшеклассникам еще раз расскажут о значимых исторических событиях и их влиянии на становление России. »Уверен, что сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны, которую вел киевский режим в отношении Луганской и Донецкой народных республик, также займет достойное место в этом курсе. Такой курс «Россия — моя история» позволит сформировать целостное представление о тех или иных явлениях нашей истории», — подчеркнул он.