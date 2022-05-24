Минобрнауки предложило увеличить объем преподавания истории России в вузах
Минобрнауки предложило ввести для всех факультетов российских вузов единые требования по преподаванию истории России — не менее 144 академических часов. Такие требования коснутся студентов всех специальностей в бакалавриате и специалитете, соответствующий проект поправок опубликован на портале regulation.gov.ru. Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ».
В пояснительной записке к документу уточняется, что проект связан с решением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. Ранее эти структуры обсуждали идею ввести единый курс истории для всех студентов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснял, что на непрофильных факультетах преподавание истории сильно сокращено, отдано на самостоятельное изучение или исключено. Министерство не ответило на запрос издания.
Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский рассказал, что сейчас во ФГОС не установлены объемы преподавания истории России и содержание дисциплины. По его словам, в России получают профессиональное историческое образование 0,4% студентов, поэтому нововведение коснется остальных 99,6%, которые изучают историю недостаточно. Также в проекте поправок указано, что объем контактной работы студентов с преподавателями в очной форме обучения должен составлять не менее 80%. Могилевский отметил, что вузам предстоит заняться поиском преподавателей.
По словам Могилевского, Институт российской истории РАН уже начал разрабатывать стандарт преподавания. Это будет некий минимальный перечень явлений и событий истории страны, которые обязательно должны войти в этот курс, а дальше у вузов есть вариативность в учебных программах. Документ планируется разработать до конца 2022 г., чтобы его можно было применять с 2023/24 учебного года.
Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского университета Александр Фокин заявил, что руководители некоторых направлений преподавали историю в сокращенном формате. В предложении Минобрнауки он увидел «идеологическое решение» и удивился скорости его разработки – заседания комиссии и совета прошли только в марте. Сейчас в вузах нет единой концепции преподавания истории России, что может приводить к перекосам в определенные темы. Попытки ввести единую концепцию продолжаются много лет, однако сделать это не получалось. Теперь с учетом политической обстановки такое решение могут принять.