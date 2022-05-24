Минобрнауки предложило увеличить объем преподавания истории России в вузах

Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского университета Александр Фокин заявил, что руководители некоторых направлений преподавали историю в сокращенном формате. В предложении Минобрнауки он увидел «идеологическое решение» и удивился скорости его разработки – заседания комиссии и совета прошли только в марте. Сейчас в вузах нет единой концепции преподавания истории России, что может приводить к перекосам в определенные темы. Попытки ввести единую концепцию продолжаются много лет, однако сделать это не получалось. Теперь с учетом политической обстановки такое решение могут принять.