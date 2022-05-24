Газета
Общество

Минобрнауки предложило увеличить объем преподавания истории России в вузах

Ведомости

Минобрнауки предложило ввести для всех факультетов российских вузов единые требования по преподаванию истории России — не менее 144 академических часов. Такие требования коснутся студентов всех специальностей в бакалавриате и специалитете, соответствующий проект поправок опубликован на портале regulation.gov.ru. Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к документу уточняется, что проект связан с решением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. Ранее эти структуры обсуждали идею ввести единый курс истории для всех студентов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснял, что на непрофильных факультетах преподавание истории сильно сокращено, отдано на самостоятельное изучение или исключено. Министерство не ответило на запрос издания.

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский рассказал, что сейчас во ФГОС не установлены объемы преподавания истории России и содержание дисциплины. По его словам, в России получают профессиональное историческое образование 0,4% студентов, поэтому нововведение коснется остальных 99,6%, которые изучают историю недостаточно. Также в проекте поправок указано, что объем контактной работы студентов с преподавателями в очной форме обучения должен составлять не менее 80%. Могилевский отметил, что вузам предстоит заняться поиском преподавателей.

По словам Могилевского, Институт российской истории РАН уже начал разрабатывать стандарт преподавания. Это будет некий минимальный перечень явлений и событий истории страны, которые обязательно должны войти в этот курс, а дальше у вузов есть вариативность в учебных программах. Документ планируется разработать до конца 2022 г., чтобы его можно было применять с 2023/24 учебного года.

Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского университета Александр Фокин заявил, что руководители некоторых направлений преподавали историю в сокращенном формате. В предложении Минобрнауки он увидел «идеологическое решение» и удивился скорости его разработки – заседания комиссии и совета прошли только в марте. Сейчас в вузах нет единой концепции преподавания истории России, что может приводить к перекосам в определенные темы. Попытки ввести единую концепцию продолжаются много лет, однако сделать это не получалось. Теперь с учетом политической обстановки такое решение могут принять.

Ранее по теме: Уроки исторического просвещения в первых классах школ начнутся с сентября
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных