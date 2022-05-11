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Уроки исторического просвещения в первых классах школ начнутся с сентября

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Преподавание исторического просвещения в первых классах российских школ начнется с 1 сентября, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов "Окружающий мир", "Основы [религиозных культур] и светской этики" усилим историческую составляющую», — заявил Кравцов (цитата по ТАСС). По его словам, эта дисциплина будет заключаться в знакомстве с историей, в том числе семьи, родного края, города и школы.

«В конце мая во все регионы мы направим соответствующие рекомендации и для учителей начальных классов, и для классных руководителей, и для учителей истории», — добавил министр. По его словам, Минпросвещения РФ также введет киноуроки по историческим темам в школах с 1 сентября. 

«Мы будем вводить киноуроки на исторические темы, это будет одно из нововведений тоже следующего учебного года», — заявил Кравцов.

О планах Минпросвещения внедрить изучение истории в школах с первого класса глава ведомства Кравцов завил в середине апреля. Тогда сроки осуществления этой инициативы не назывались. Сейчас школьники начинают изучать историю с пятого класса.

В конце марта председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил воспевать в школах славу России и ее государственные символы. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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