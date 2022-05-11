Уроки исторического просвещения в первых классах школ начнутся с сентября

«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов "Окружающий мир", "Основы [религиозных культур] и светской этики" усилим историческую составляющую», — заявил Кравцов (цитата по ТАСС). По его словам, эта дисциплина будет заключаться в знакомстве с историей, в том числе семьи, родного края, города и школы.